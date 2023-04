Unbekannte versuchen 15-Jährigen in Bretten auszurauben und schlagen auf ihn ein

Unbekannte haben am Samstag in Bretten zwei Jugendlichen angebliche Guthabenkarten verkauft. Sie verfolgten die beiden Jungen und versuchten den 15-Jährigen auszurauben.

Unbekannte haben am Samstagabend am Bahnhof Bretten versucht, einen 15-Jährigen auszurauben. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Opfer leicht verletzt.

Zwei Männer sprachen gegen 20.40 Uhr in der Nähe des Bahnhofs zwei Jungen im Alter von 13 und 15 Jahren an. Sie waren in Begleitung einer Frau.

Einer der Täter bot den Jugendlichen verschiedene Guthabenkarten zum Kauf an. Der 15-Jährige glaubte die Karten zu einem günstigeren Preis zu erhalten und erwarb eine. Als die Jungen anschließend in Richtung Kreisverkehr davonliefen, folgten ihnen die Männer.

Griff nach Geldbeutel misslingt

Sie beabsichtigten den Jugendlichen weitere Gutscheinkarten verkaufen zu können, worauf der 15-Jährige einging und nach seinem Geldbeutel griff. Einer der Täter versuchte ihm daraufhin die Geldbörse zu entreißen, was allerdings misslang. Der Täter schlug dann auf den Jugendlichen ein.

Anschließend hob er einen Zehneuroschein auf, welcher während der Rangelei zu Boden gefallen ist. Er flüchtete mit seinem Begleiter in Richtung Bahnhof.

Hinweise zu den Unbekannten erbeten

Trotz einer sofortigen Fahndung konnten die Männer nicht mehr gefunden werden. Beide Verdächtige hätten laut dem 15-Jährigen schwarze, knapp 5 Millimeter kurze Haare und waren schwarz gekleidet. Der Mann, der auf ihn einschlug, sei rund 1,70 Meter groß, trug einen kurzen Bart und eine Kappe. Die unbekannte Frau sei weiß gekleidet gewesen und habe hellblonde Haare, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise. Die Beamten suchen außerdem nach einem Autofahrer, welcher auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde und anhielt.