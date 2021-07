Unbekannter Einbrecher in Bretten stiehlt Elektrozubehör und hohe Menge Bargeld

Ein Bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag in Bretten zwischen 10 und 17 Uhr die Tür einer Wohnung eingetreten und alle Räume durchsucht. Der Wert seiner Beute beträgt mehrere tausend Euro.

Unbekannte haben am Donnerstag in der Bertholdstrasse in Bretten einen größeren Bargeldbetrag und Elektroartikel erbeutetet. Laut Mitteilung der Polizei trat der oder die Unbekannte im Zeitraum von 10 bis 17 Uhr die Wohnungstür mit Gewalt ein und verschafften sich so Zutritt.

Anschließend durchwühlte der Einbrecher sämtliche Räume der im 3. Obergeschoss befindlichen Wohnung. Entwendet wurden ein hoher Bargeldbetrag und Elektrozubehör im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer (0 72 52) 5 04 60 entgegen.