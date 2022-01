Unbekannter stielt 80-Jährigen Geldbeutel vor Brettener Bäckerei

Nachdem einem Senior am Freitag seine Geldbörse vor einer Brettener Bäckerei gestohlen wurde, ist die Polizei auf der Suche nach dem Verdächtigen.

Einem 80-Jährigen ist am vergangenen Freitag in der Warteschlange vor einer Bäckerei in der Brettener Innenstadt der Geldbeutel gestohlen worden.

Der Senior stand gegen 13 Uhr vor einer Konditorei in der Friedrichstraße mit seiner Geldbörse in der vorderen linken Hosentasche, teilte die Polizei mit.

Als er schließlich in der Bäckerei bezahlen wollte, erkannte er, dass sein Geldbeutel verschwunden ist. Dieser wurde abends auf einem Firmengelände aufgefunden, wobei lediglich ein hoher Bargeldbetrag fehlte.

Hintermann wird verdächtigt: Zeugen gesucht

Wie der 80-Jährige mitteilte, habe sich ein hinter ihm in der Schlange stehender Mann auffällig verhalten. Er war zwischen 45 und 50 Jahre al, hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild und grinste ihn an. Besonders auffällig seien laut Angaben des Seniors seine schlechten Zähne gewesen.

Das Brettener Polizeirevier bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0 72 52) 5 04 60 in Verbindung setzen.