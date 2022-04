Ein alkoholisierter Autofahrer hat beim Warten an einer Ampel in Bretten am Freitagabend den Rückwärtsgang eingelegt und ist gegen das hinter ihm stehende Auto gefahren.

Ein Unfall an der Ampel an der Kreuzung B 293 und B 35 in Bretten ereignete sich am Freitagabend. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilt, war ein offenbar betrunkener Autofahrer rückwärts gegen den hinter ihm Wartenden gefahren. Es entstand nur ein Sachschaden.

Gegen 21.40 Uhr musste ein 48-Jähriger mit seinem Auto an der Ampel in Bretten warten. Plötzlich fuhr der vor ihm Haltende rückwärts und gegen sein Fahrzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro. Beide Autos waren noch fahrbereit. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 38-Jährige, der zuvor rückwärtsgefahren war, offenbar alkoholisiert war.

Die Überprüfung ergab einen Wert von über ein Promille. Der 38-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt. Sein nicht alkoholisierter Beifahrer konnte mit dem Auto weiterfahren.