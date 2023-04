Reh kreuzt Straße

Unfall nach Wildwechsel: Ein Fahrzeug kollidiert mit einem Streifenwagen in Bretten

Wegen eines Rehs ist es in der Nacht auf Dienstag in Bretten-Bauerbach zu einem Auffahrunfall zwischen einem Streifenwagen und einem anderen Fahrzeug gekommen. Es entstand ein großer Sachschaden an den beteiligten Autos.