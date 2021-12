12.000 Euro Schaden nach Unfallflucht in Bretten

Ein Pkw-Fahrer hat am Dienstagnacht gegen 0.15 Uhr mutmaßlich einen Unfall verursacht, als er im Kreisverkehr ein anderes Auto überholte, abbog und es stark beschädigte. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Am Kreisverkehr Weißhoferstraße/Georg-Wörner-Straße in Bretten ist es in der Nacht auf Dienstag gegen 0.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Ein 53-jähriger Mann fuhr von der Weißhoferstraße aus Richtung Knittlingen kommend in den Kreisverkehr ein und wollte diesen an der dritten Ausfahrt verlassen. Auf Höhe der zweiten Ausfahrt, der Georg-Wörner-Straße, überholte ihn ein dunkles Auto, das in die Georg-Wörner-Straße einbiegen wollte.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der offenbar niemand verletzt wurde. Das mutmaßlich unfallverursachende Fahrzeug setzte die Fahrt in die Georg-Wörner-Straße fort, obwohl es vorne rechts vermutlich beschädigt wurde. Das Auto des 53-jährigen Geschädigten war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an diesem Fahrzeug beträgt etwa 12.000 Euro.