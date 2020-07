Unter Jubel von Zuschauern: Zwei junge Männer verprügeln 17-Jährigen

Unter dem Jubel von Zuschauern ist ein 17-Jähriger am Mittwoch in Oberderdingen von einem ebenfalls 17 Jahre alten Mann und einem 18-Jährigen zusammengeschlagen worden, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe jetzt mitteilte. Das Opfer wurde schwer verletzt. Die Beamten suchen nach Zeugen.

Unter dem Jubel von Zuschauern ist ein 17-Jähriger am vergangenen Mittwoch in Oberderdingen von einem ebenfalls 17 Jahre alten Mann und einem 18-Jährigen zusammengeschlagen worden, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe am Montag mitteilte. Die Beamten suchen nach Zeugen.

An der Stadtbahnhaltestelle Oberderdingen-Flehingen sei das Opfer von den beiden mutmaßlichen Tätern angegangen worden, nachdem er am Mittwoch um sieben Uhr morgens aus der S4 aus Richtung Eppingen gestiegen war.

Einer der jungen Männer schlug dem 17-Jährigen nach Angaben der Polizei ohne Vorwarnung ins Gesicht, sodass der Geschädigte zu Boden ging.

Als er wieder auf den Füßen stand, rannte der zweite Angreifer ihn um. Der 17-Jährige prallte daraufhin gegen einen Laternenmast und stürzte.

17-jähriges Opfer wird schwer verletzt in Krankenhaus eingeliefert

Der jüngere der beiden Täter trat und schlug anschließend auf sein am Boden liegendes Opfer ein, während weitere Zuschauer ihn nach offiziellen Angaben noch anfeuerten.

Der 17-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Tathergang machen, sucht der Polizeiposten Oberderdingen nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07045 561 zu melden.