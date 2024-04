Unternehmen helfen in Gondelsheimer Kraichgauschule beim Berufsstart

Profitieren sollen alle, insbesondere aber die jungen Leute, die in der Gondelsheimer Kraichgau Gemeinschaftsschule auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Aber auch die beiden neuen Partner der Schule, das Unternehmen Atlas Copco und das Malergeschäft Rinderspacher, erhoffen sich von der Kooperation einen Gewinn. Die neue Partnerschaft haben am Montagvormittag Vertreter der Schule, der Firmen und Bürgermeister Markus Rupp (SPD) unterzeichnet.

Schulleiterin Friederike Ridtahler erhofft sich einen weiteren Schub für die Schule in Sachen Bewerbungs- und Berufsvorbereitung. Das versprachen sowohl Christian Hübner, der bei Atlas Copco mit weltweit rund 70.000 Mitarbeitern die Ausbildung am Standort Gölshausen leitet, als auch Matthias Droll, Geschäftsführer bei Maler Rinderspacher aus Neibsheim mit 30 Beschäftigten.

Projekt läuft seit 2008

Ob Unternehmensgigant oder regionale Handwerksfirma: Es werde immer schwieriger, geeignete Lehrlinge zu finden. Firmen nähmen jede Gelegenheit wahr, auf ihre Angebote hinzuweisen, sagte Hübner. Er sprach gar von einer „Info-Überdosis“. Das mache es für junge Leute nicht einfacher, die richtige Wahl zu treffen.

Genau darum gehe es der Aktion „Wirtschaft macht Schule“, merkte Jörn Pelzer an, der bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe für die Berufsorientierung verantwortlich ist. Seit 2008 laufe das Projekt, um Unternehmen und Schulen zusammenzubringen. Jede Schule im Einzugsgebiet der IHK habe bereits um die fünf Firmenkooperationen. Ziel: die Ausbildungsreife von jungen Leuten zu erhöhen und damit ihre Karrierechancen zu fördern.

Es gehe darum, die Jugendlichen da abzuholen, wo sie lernen – in der Schule. Insbesondere Praktika seien dabei sehr nützlich, so Matthias Droll. So erhielten die angehenden Azubis einen echten und praktischen Bezug zur Realität, den ihnen die sozialen Medien nicht bieten könnten. Mit der konkreten Hilfestellung von Betrieben gebe es für die jungen Leute Hilfe bei der schwierigen Aufgabe, unter den vielen Jobangeboten das für sie richtige herauszufiltern, sagte Helmut Arbogast. Er ist bei der Handwerkskammer Karlsruhe für die Nachwuchswerbung und Ausbildungsberatung zuständig. Direkter Kontakt schaffe Vertrauen, meinte er.

Praktika und Betriebsbesichtigungen

Die offizielle Unterzeichnung der Kooperationen werde nun bereits zeitnah konkret und mit Leben erfüllt, sagten die Verantwortlichen. An erster Stelle stünden Praktika. Aber auch Betriebsbesichtigungen stünden auf dem Programm. Die Firmen kämen bald in die Schule, um beispielsweise Bewerbungsgespräche zu trainieren.

„Alles zusammen sind die Puzzleteile für junge Leute, die ihnen bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungslatz helfen“, sagte Jörn Pelzer mit Hinweis auf die vielen Angebote des Programms. Wie wichtig das sei, unterstrich Bürgermeister Markus Rupp: Fachkräftenachwuchs für die in den kommenden Jahren in den Ruhestand wechselnden Babyboomer sei dringend nötig.