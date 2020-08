Unterschätzte Gefahr: Brettener Virologin warnt vor tödlichem Bakterium

Die Leptospirose ist eine Zoonose. Das heißt, sie kann vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Die Beschwerden reichen von grippeähnlichen Symptomen bis einer schweren Sepsis mit Organversagen und dem Risiko des tödlichen Ausgangs. In meinen beruflichen Werdegang habe ich die Leptospirose in Norddeutschland als Rarität erlebt, jedoch recht regelmäßig in der Pfalz und Baden-Württemberg.Aktuell stellt die Leptospirose aufgrund der Symptome mit Fieber und grippeähnlichen Symptomen hier im Raum auch eine wichtige Differentialdiagnose zu COVID-19 dar.

Weiterlesen? Registrieren! Zugriff auf alle Inhalte von BNN+

Kostenlos bis Jahresende, kein automatisches Abo

Weniger Werbung Ich stimme den AGB und der Datenschutzerklärung sowie der damit verbundenen Datenerhebung und -verwendung zu. Registrieren Die BNN ist berechtigt, Ihre E-Mail-Adresse zur Information über eigene und ähnliche Produkte (wie BNN+, ePaper oder Zeitung) zu nutzen. Sie können der Verwendung jederzeit hier widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.