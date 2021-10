Spanien, Türkei und Griechenland

Die Urlaubs-Klassiker liegen in den Brettener Reisebüros im Trend

Die vierte Welle kommt – und zwar in der Reisebranche. Jedenfalls verzeichnen die Reisebüros in Bretten und Umgebung eine steigende Nachfrage an Buchungen für die Herbstferien. Das freut die Inhaber, die recht optimistisch in die nähere Zukunft blicken.