Vatertags-Ausflug: Mit Ballermann-Hits durch die Natur rund um Bretten

Gekühltes Bier, Snacks und eine Musikbox in den Bollerwagen gepackt und schon stand der Wandertour der Männer am Vatertag nichts mehr im Wege. Einmal im Jahr ziehen Väter traditionell mit Ballermann-Hits und Schlagerliedern lautstark durch die Gegend.

Der Kreativität bei der Ausgestaltung des Proviants und der Fahrzeuge waren dabei auch an diesem Feiertag keine Grenze gesetzt. Nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause konnten Vereine und Gruppen in der Region wieder zu ihren traditionellen Vatertagsfesten mit kulinarischen und musikalischen Angeboten einladen.

Schon zu früher Stunde brachen kleinere und größere Gruppen auf, um von Fest zu Fest zu ziehen und alte Bekanntschaften wiederzusehen. So war auch der Bollerwagen von Andreas Neuwert und seinen Vereinskollegen mit zwei Kisten Bier gefüllt. Für die Mitglieder des Kultvereins Gölshausen gestaltete sich der diesjährige Vatertag anders als erhofft.

Wanderung nach Büchig

Nach der Absage der Veranstaltung auf dem Grillplatz war auch Julia Laubscher enttäuscht. Doch die Feiertagslaune ließen sich die Gölshäuser dennoch nicht nehmen. Eine 15-köpfige Gruppe traf sich auf dem Dorfplatz und pilgerte gemeinsam nach Büchig.

Am alten Sportplatz im Bürgerwald waren bereits die Heidelsheimer Stadtkapelle und die Musikvereine aus Wössingen und Neibsheim zu hören. „Den Vatertag lassen wir am Abend mit einem gemeinsamen Grillfest ausklingen“, erzählte Ralf Geßler vom Kultverein.

Zur gleichen Zeit pilgerte Andreas Klenk gemeinsam mit seinen beiden Kindern Leonie und Fabian nach Büchig. Begleitet wurden sie von Freunden. Natürlich durfte auch hier der Bollerwagen nicht fehlen. „Es ist Tradition der Väter, mit den Kindern auf Tour zu sein. Früher waren wir am Vatertag nicht unterwegs, das hat erst mit den Kindern angefangen“, berichtete Klenk. „Die Mütter freuen sich schon lange auf diesen Feiertag, da sie sich zu Hause einen schönen Tag machen können.“

Frühschoppen für Fußballverein

An der Buchwaldhütte in Rinklingen ging es für die Mitglieder des Fußballvereins mit dem Frühschoppen los. Bevor die Gäste kamen und die Arbeit begann, stießen die Fußballer mit einem Glas Bier an. Zur gleichen Uhrzeit erschallten in Diedelsheim bei einem Gottesdienst zu Himmelfahrt Posaunen. Auch der Kirchenchor unter Leitung von Rowitha Sicca wirkte mit.

Nach dem Gottesdienst von Pfarrer Ralf Bönninger im Freien konnte die Gemeinde den Tag auf der Festwiese verbringen. Anstatt zu Fuß unterwegs zu sein, trafen sich dieses Jahr auch viele Männer zu einer gemeinsamen Fahrradtour. Die Kürnbacher Fußballmannschaft radelte über Oberderdingen nach Rinklingen, um verschiedene Feste anzufahren.

Tour durch den Kraichgau

Auch viele Senioren nutzten das angenehme Wetter, um mit ihrem E-Bike auf Tour zu gehen. Gerhard Fritz und Werner Frisch erkundeten bei einer längeren Tour den heimischen Kraichgau. „In Zeutern waren wir zum Mittagessen. Jetzt geht es noch nach Büchig auf ein Stück Torte“, freut sich Fritz.

Die weniger Aktiven konnten sich in Flehingen direkt an der S4-Linie am Bahnhofsgebäude verköstigen lassen und einen schönen Tag verbringen. Die Musikvereine aus Gölshausen, Bauerbach, Flehingen und Zaisenhausen unterhielten ihr Publikum mit beschwingter Blasmusik.

Neben Durst können die Jugendlichen der Feuerwehr Ruit auch Brände löschen. Beim Tag der offenen Tür des Feuerwehrhauses erhielten Interessierte einen Einblick in die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr. Besonders die jungen Gäste waren von den großen Gerätschaften wie der Drehleiter und den Löschfahrzeugen angetan. Auch die organisierten Rundfahrten mit Oldtimern kamen bei den Besuchern gut an.