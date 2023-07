VdK Bretten: Zu wenige Menschen mit Handicap beschäftigt

Ronald Schmidt ist Vorstand im Brettener Ortsverein des Sozialverbands VdK und Kreisverbandsvorsitzender. Der VdK-Landesverband informierte, dass Baden-Württemberg sein selbst gesetztes Ziel von sechs Prozent bei der Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen nicht einhalte. Die Quote sinke seit Jahren und liege aktuell bei 4,1 Prozent.

Hans-Josef Hotz, VdK-Landesvorsitzender kritisiert in der betreffenden Pressemitteilung die fehlende Vorbildfunktion des Landes. Der VdK fordere die Landesregierung auf, endlich wirksame Maßnahmen zu ergreifen und den Trend umzukehren. Ronald Schmidt vom VdK Bretten äußert sich hierzu und zur Lage vor Ort.

Es sind recht viele schwerbehinderte Menschen, die Probleme mit ihren Arbeitgebern haben, da Arbeitgeber darauf bedacht sind, Ausfälle zu minimieren. Wir beim VdK werden so etwa um Rat gefragt, wenn behinderte Menschen von Entlassung bedroht sind oder ihnen ein anderer Arbeitsplatz in der Firma nahegelegt wird. Der VdK leitet aber, da unser Schwerpunkt nicht im Arbeits-, sondern im Sozialrecht liegt, die Ratsuchenden an entsprechende Stellen weiter.

Ronald Schmidt

In all unseren Fällen, also nicht nur den genannten, beträgt unsere Erfolgsquote um die 80 Prozent bei Fragen aus dem Bereich Schwerbehinderung und Sozialrecht. Die Anzahl der Fälle, die am Versorgungsamt oder Sozialgericht nicht durchkommen, liegt zwischen acht und neun Prozent. Wir in Bretten sind keine Juristen, können den Menschen aber sehr gut Auskünfte und Hilfestellung geben. Allerdings fehlen in unserem Bereich Mitarbeiter, die sich in diesem Bereich gut auskennen und Hilfestellung leisten können. Da wir ehrenamtlich tätig sind, wäre es gut, diese Arbeit auf mehrere Rücken zu verteilen.