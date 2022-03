Verfolgungsjagd in Bretten: Busfahrer nimmt es mit einem Randalierer auf

Nachdem ein Mann in Bretten mit einer Flasche einen Bus beschädigt hat, nahm der Busfahrer die Verfolgung auf. Der Mann wurde schließlich von der Polizei vorübergehend festgenommen.

Ein Mann hat am Montagmorgen an der Haltestelle „Alte Post“ in Bretten mit einer Weinflasche die Scheibe eines Busses beschädigt. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Gemeinsam mit einem Anwohner nahm der Busfahrer die Verfolgung auf. Diese lockten den 31-Jährigen zurück zur Haltestelle. Dort übernahm die Polizei den noch immer aufgebrachten Mann und nahm ihn mit zur Wache.

Gegen 9 Uhr wollte der Beschuldigte von einem Bankautomaten in der Melanchthonstraße Geld abheben. Nach Angaben der Pressestelle der Postbank ist ihm das misslungen. Der Mann habe deshalb herumgeschrien und um sich geschlagen. Sachschaden sei nicht entstanden.

Durch den Lärm wurde ein Anwohner auf das Geschehen aufmerksam. Er beobachtete, wie der 31-Jährige eine Weinflasche auf dem Gehweg zerschlug und eine weitere gegen einen Bus der Firma Wöhrle warf. Dabei zerstörte er eine Seitenscheibe.

Der Busfahrer unterbrach seine Fahrt und nahm die Verfolgung auf. „Nachdem ich gesehen hatte, dass die Scheibe zerbrochen war, wollte ich den Täter unbedingt stellen“, sagte der Busfahrer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Der Beschuldigte floh über den Parkplatz der Alten Post und über einen Zaun. Dort warf er, noch immer in Rage, einen Aufsteller auf die Wilhelmstraße. Auf Höhe der Ampelanlage bei der ASB Seniorenresidenz holten der Fahrer und der Anwohner den 31-Jährigen ein und sprachen ihn auf sein Verhalten an.

Polizei nimmt den Mann vorläufig fest

Der Mann begründete das damit, dass er kein Geld habe abheben können. Er brauche es jedoch dringend. Unter dem Vorwand, dem 31-Jährigen das Geld zu leihen, brachte der Anwohner den Mann dazu, zur Bushaltestelle zurückzugehen. Dort empfing die Polizei den Mann, der seine beiden Verfolger fortwährend bedrohte und beleidigte. Um seine Personalien festzustellen, nahmen die Beamten den Beschuldigen vorläufig fest. Sechs Polizeibeamte waren im Einsatz.

Nachdem sich der Mann beruhigt hatte, konnte er wieder nach Hause gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Schaden am Bus liegt laut Wöhrle-Geschäftsführer Thomas Balmer bei rund 2.500 Euro.