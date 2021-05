Ferienzeit heißt normalerweise Urlaubszeit. Nachdem die Reisebranche monatelang am Boden lag, nimmt das Geschäft zumindest langsam wieder Fahrt auf. Allerdings ist der große Ansturm auf die Reisebüros in der Region vor den Pfingstferien ausgeblieben.

In den vergangenen Wochen sind immer mehr europäische Länder von der Liste der Corona-Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts (RKI) verschwunden. Zudem gibt es in einigen Bundesländern, etwa in Sachsen und Hessen, in bestimmten Regionen bereits seit einigen Tagen wieder touristische Angebote.

Einem Urlaub oder zumindest einem Kurztrip in den Pfingstferien sollte also eigentlich nichts im Weg stehen. Doch wie schon vor den Osterferien ist auch jetzt der große Ansturm auf die Reisebüros in Bretten und Umgebung ausgeblieben. Die Urlaubs-Buchungswelle rollt jedenfalls nur langsam an.

Allerdings gibt es für die Branche zumindest einen Silberstreif am Horizont: Denn das Geschäft hat zumindest wieder etwas an Fahrt aufgenommen. „Wir haben deutlich mehr zu tun, als das noch vor ein paar Wochen der Fall war“, berichtet Wolfgang Lübeck. Nicht nur die Anzahl der Nachfragen, sondern erfreulicherweise auch die Anzahl der Buchungen habe zugenommen, sagt der Inhaber des TUI ReiseCenters.