Fast schon beiläufig fiel der entscheidende Satz, der am Sonntag beim Neujahrsempfang der Brettener Grünen für Jubelrufe sorgte . „Wegen einer möglichen Fahrradbrücke zwischen Bretten und Großvillars wird sich in der nächsten Woche die Staatssekretärin bei der Stadt mit guten Nachrichten melden“, sagte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und überraschte damit die rund 70 Parteimitglieder und weitere Gäste, die sich im Dorfgemeinschaftshaus in Diedelsheim versammelt hatten.

Die Fahrradbrücke, die zwischen Großvillars und Bretten beim Bau eines Radwegs entlang der Landstraße 1103 entstehen soll, wurde unter anderem vom Brettener Ortsverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradbundes (ADFC) gefordert.

Im vergangenen Jahr hatte es an der Landstraße Ortsbegehungen mit Vertretern der Stadt Bretten, Gemeinderäten und Landtagsabgeordneten gegeben. Hier schloss sich auch die Gemeinderatsfraktion der Forderung nach einer Brückenlösung an.

Fahrradbrücke zwischen Bretten und Großvillars soll für mehr Sicherheit sorgen

Regierungspräsidium und Verkehrsministerium prüften in den vergangenen Monaten die Pläne und Kosten einer solchen Brücke, die auf dem angedachten Fahrradweg für mehr Verkehrssicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer sorgen soll.

„Die Variante des Weges mit der Brücke ist die Beste“, sagte Verkehrsminister Hermann. Eine Querungshilfe über die Landstraße berge Gefahrenpotenzial, das bei einer Brücke nicht gegeben sei. Hermann betonte in seiner Rede, dass die Landesregierung sich große Ziele in Sachen Verkehrswende gesetzt habe.

„Wir sind das erste Bundesland, das nun ein zweites, deutlich verschärftes Klimaschutzgesetz verabschiedet hat. Bis 2040 wollen wir hier im Ländle klimaneutral sein“, so der Landespolitiker.

Beim Verkehr müsse sich, um diese Ziele zu erreichen, noch viel tun. „Das gilt allerdings nicht nur für die Politik, sondern letztlich auch für jeden einzelnen von uns. Denn wenn entsprechende Angebote und Strukturen geschafft werden, dann müssen diese auch genutzt werden“, sagte Hermann weiter. In Bretten müssten beispielsweise weniger Fahrten mit dem Auto gemacht werden.

Bürgermeister Nöltner lobt Halbstundentakt der Busse

Das fand auch Brettens Bürgermeister Michael Nöltner (CDU), der beim Neujahrstreffen ein Grußwort sprach. „Wir haben in Bretten immer mehr Angebote, die es attraktiver machen, das Auto auch einmal stehen zu lassen“, so Nöltner. Hier sei der Halbstundentakt hervorzuheben, der mittlerweile bei allen Busverbindungen gelte. „In jedem Stadtteil fahren die Busse nun im Halbstundentakt in die Kernstadt. Das ist ein großer Fortschritt über den zu wenig gesprochen wurde“, meinte Nöltner.

Die Landtagsabgeordnete Andrea Schwarz, Ortsverbandsprecher Thomas Holland-Cunz und Gemeinderat Otto Mansdörfer sprachen für die Grünen über weitere Anliegen der Grünen. Sowohl Holland-Cunz als auch Mansdörfer positionierten sich in ihren Reden klar gegen eine mögliche Südwestumgehung. „Ein solcher Neubau widerspricht der Verkehrswende“, sagte Grünen-Sprecher Holland-Cunz. Mansdörfer forderte eine verstärkte Entsieglung im städtischen Raum. „Große zugepflasterte Flächen müssen aufgebrochen werden“, so Mansdörfer.