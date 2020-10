Verstärkte Kontrollen: So sehen die Corona-Verordnungen in Bretten aus

Das kommt darauf an. Laut der aktuellen Corona-Verordnung muss man in der Brettener Fußgängerzone nicht zwingend eine Maske tragen, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Allerdings ist die Verordnung diesbezüglich schon etwas schwammig formuliert. Oberbürgermeister Martin Wolff und ich appellieren deshalb an die Bürgerinnen und Bürger, dass sie permanent Maske tragen sollen. So geht man einfach auf Nummer sicher und schützt sich und seine Mitmenschen.