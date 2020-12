Eine BNN-Umfrage in der Brettener Innenstadt zeigt: Die Leute nehmen den Jahreswechsel unter Einschränkungen meist gelassen hin. Der Verzicht auf Böllerei und große Feten fällt den meisten leicht.

Silvester ist sonst für viele das Ereignis im Jahr, das in großem Kreis steigt. Auf der Straße wird mit den Nachbarn angestoßen und mancher lässt es ordentlich krachen – in jeder Hinsicht. Doch im Corona-Jahr dividiert das Virus auch in dieser Nacht alles auseinander zur Vorsorge und zur Sicherheit.

Es dürfen sich maximal fünf Menschen und diese auch nur aus zwei Haushalten treffen, abgesehen von Kindern bis 14 Jahren. Nach 20 Uhr darf man nicht mehr nach Hause fahren, was nach dem Sektgenuss ohnehin nicht ratsam wäre.