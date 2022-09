Start der Hallenbad-Saison

Vier Grad kälter: Energiekrise trifft auch die Badewelt Bretten

Am kommenden Montag startet in Bretten die Hallenbad-Saison – und die Stadtwerke leisten dabei ihren Beitrag zum Energiesparen: Die Wassertemperatur ist vier Grad kälter als in den Vorjahren. Damit spart man rund 24 Prozent Energie, erklären die Stadtwerke.