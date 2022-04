Die Volksbank Bruchsal-Bretten ist recht gut durch das zweite Corona-Jahr gekommen. Das belegen die erfreulichen Zahlen, wie es der Vorstandsvorsitzende Roland Schäfer sagte, als er am Dienstagvormittag zusammen mit weiteren Vorstandsmitgliedern in der Volksbank-Zentrale im Brettener Silcherweg die Bilanz für das Geschäftsjahr 2021 präsentierte.

Die zentrale Aussage dabei: Die Gemeinschaft wächst weiter, was auch durch die Fusion mit der Volksbank Stutensee-Weingarten begründet wird. Zudem rücken die Themen Nachhaltigkeit und Mitglieder-Partizipation immer stärker in den Fokus.

„Wir als Bank liefern unseren Kunden nicht nur Geld zum Finanzieren, sondern wir bieten auch unser Know-how, damit Netzwerke gebildet werden“, erklärte Schäfer und verwies auf den über 150 Jahre alten Leitsatz der beiden Volksbank-Urväter Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch. „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“, zitierte der Vorstandsvorsitzende.

Gerade in so herausfordernden Zeiten, wie man sie nicht zuletzt wegen der Pandemie und aktuell wegen des Kriegs in der Ukraine spüre, merke man, „wie wichtig eine starke Gemeinschaft, Zusammenhalt und Solidarität sind“, betonte Schäfer.

Volksbank Bruchsal-Bretten gewann rund 2.000 neue Teilhaber

Die Volksbank Bruchsal-Bretten eG hat derzeit über 64.250 Mitglieder, fast 2.000 Menschen sind 2021 neue sogenannte Teilhaber geworden. „Daran sieht man, dass die Bank eine enorme Bedeutung für die Menschen in der Region hat“, sagte Vorstandsmitglied Dimitrios Meletoudis.

„Unsere Kunden sind auch Eigentümer der Bank. Sie sollen mitmachen und teilhaben, denn wir wollen die Bank für die Kunden erlebbar machen“, ergänzte dazu Schäfer. Man sei damit „die größte Personenvereinigung in der Region“, betonte der Vorstandsvorsitzende. Durch die Fusion mit der Volksbank Stutensee-Weingarten habe man die Kräfte gebündelt, um „gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern“.

Die Bilanzsumme der Volksbank Bruchsal-Bretten stieg per 31. Dezember um 229 Millionen Euro auf rund 3,3 Milliarden Euro, das sei, so Schäfer, „die erwartbare Höhe“. Der Bilanzgewinn ohne Berücksichtigung der Fusionskosten, die mit rund einer Million Euro beziffert werden, beträgt 4,3 Millionen Euro.

Volksbank verwaltet fast sieben Milliarden Euro Kundeneinlagen

Das betreute Kundenvolumen erhöhte sich gegenüber 2020 um rund zehn Prozent auf insgesamt 6,815 Milliarden Euro. Da es laut Schäfer eine große Nachfrage nach gewerblichen und privaten Darlehen gegeben habe, stieg die Gesamtsumme der Kundenkredite auf 2,394 Milliarden. Insgesamt wurden 2021 Neukredite in Höhe von 676 Millionen Euro vergeben – das sind 26 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Davon waren rund 14,1 Millionen Euro sogenannte Corona-Liquiditätsdarlehen.

Nachhaltigkeit sei ein genossenschaftlicher Wert, der Teil der DNA der Volksbank Bruchsal Bretten sei, betonte Schäfer. Die drei „Dimensionen“, die man sich hier auf die Agenda geschrieben habe, seien demnach Ökologie (nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen und der Region), sowie Soziales (gesellschaftliches Engagement für Menschen in der Region) und Ökonomie (unternehmerische Verantwortung in der Region).

Das Thema Mitglieder-Partizipation, sowohl digital als auch auf persönlicher Ebene, steht laut Schäfer auf drei Säulen: Teilhaben und Mitgestalten, Helfen und Fördern sowie Beste Beratung und Produkte. 2021 wurden über 58.900 Beratungen durchgeführt.

„Wir sind eine Mitmachbank“, betonte der Vorstandsvorsitzende, durch verschiedene Angebote wie Workshops, Reisen, die sogenannten VR-Erlebnistage oder exklusive Musical-Angebote wolle man das Unternehmen für die Kunden und damit für die Mitglieder noch attraktiver machen und die Verbundenheit zur Bank stärken. „Auch da sind wir auf einem guten Weg“, stellte Schäfer zufrieden fest.