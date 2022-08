Das Vorhaben: Im Zuge der Sanierung der B35 hat das Regierungspräsidium in den vergangenen Jahren bereits abschnittsweise die Fahrbahndecke zwischen Bruchsal und Gondelsheim saniert. Aktuell wird der nächste Abschnitt zwischen dem Knotenpunkt Gondelsheim Süd (B35/Brettener Straße) und dem Knotenpunkt B35/B293 in Diedelsheim („Karlsruher Dreieck“) saniert. Die Fahrbahndecke wird teilweise im Vollausbau saniert, teilweise werden nur die oberen Deckschichten erneuert. Zusätzlich werden neue Schutzeinrichtungen hergestellt.

Die Umleitung: Diese führt ab dem Knotenpunkt B35/B3 in Bruchsal über die B3 Richtung Karlsruhe. Der PKW-Verkehr wird ab Weingarten über die L559 nach Jöhlingen und über die B293 zum Karlsruher Dreieck in Bretten geleitet. Der Schwerverkehr muss eine andere Strecke nehmen. Für ihn führt die Umleitung ab Weingarten weiter über die B3 bis Karlsruhe, von dort auf die B10 Richtung Pfinztal/Berghausen und über die B293 nach Jöhlingen und Bretten.

Nur eine Richtung: Am Knotenpunkt Gondelsheim Süd (B35/ Brettener Straße) kann die B35 seit dem 15. August nur noch in und aus Richtung Bruchsal befahren werden. Am Knotenpunkt B35/ B293 (Karlsruher Dreieck) kann die B35 nur in Richtung Bretten/Pforzheim befahren werden. BNN