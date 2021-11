Von Brettener Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Mittwochmorgen fährt ein Auto auf der K 3503 von Oberacker kommend in Richtung Bauerbach, kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich.

Ein 28-Jähriger hat am Mittwoch gegen 07.40 Uhr die Kreisstraße 3503 von Oberacker kommend in Richtung Bauerbach befahren. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen.

Der leichtverletzte Fahrer konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Zur Bergung des Pkw musste die Kreisstraße kurzzeitig gesperrt werden.