Straßennamen hängen oft mit geografischen Besonderheiten zusammen. Ein Blick ins Stadtarchiv lüftet so manches Geheimnis.

Das Rätselraten beginnt in einer Anliegerstraße im Brettener Norden. „Im Brettspiel“ steht auf dem Straßenschild. Der aufmerksame Spaziergänger wird stutzig. Waren hier früher etwa Fans von Backgammon oder Die Siedler von Catan zuhause?

Kam der Straßenbelag in grauer Vorzeit in Schachbrett-Optik daher? Oder wie sonst lässt sich der merkwürdige Name erklären? Fragen über Fragen.

Der moderne Mensch bemüht Google. Und landet in einer Sackgasse. Die Straße ist 2.346 Meter lang, liegt zwischen Gartenstraße und Bismarckstraße und ist einzigartig, weiß die Quelle. „Im Brettspiel“ gibt es nur in Bretten. Über die Herkunft des Straßennamens verrät die Suchmaschine nichts.