Vorkehrungen in der Corona-Pandemie: Für den Großteil der unter Zwölfjährigen könnten noch vor Beginn des Schuljahrs Luftreiniger in den Brettener Schulen eintreffen.

Vorkehrungen in der Corona-Pandemie

Schüler mit Winterjacken und dicken Decken im Klassenzimmer: Damit sich diese Bilder in der kalten Jahreszeit nicht wiederholen, hat auch Bretten seine Armada gegen die Aerosole in Stellung gebracht.

Ein Teil der Brettener Schulen ist schon seit Anfang des Jahres mit mobilen Luftreinigern ausgestattet. Noch vor Beginn des Schuljahrs 2021/22 sollen nun vor allem die Klassen 1 bis 6 mit entsprechenden Geräten versorgt werden, weil es für Kinder dieses Alters bislang keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt. Rund 153.000 Euro hat die Stadt sich das kosten lassen.

Am Mittwoch verkündete Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) in der Johann-Peter-Hebel-Schule, dass 63 der 155 Geräte bereits geliefert wurden. Zusätzlich dazu noch 50 CO 2 -Ampeln, die die 30 bisher verfügbaren Messgeräte ergänzen sollen.