Wahlkreis Bretten ist künftig mit drei Abgeordneten im Landtag vertreten

Nach der Grünen Andrea Schwarz haben es auch Ansgar Mayr (CDU) und Christian Jung (FDP) in den Landtag geschafft. Für mögliche Koalitionen gibt es unterschiedliche Vorstellungen.

Auch die Nacht nach der Wahl hat Andrea Schwarz nicht so gut geschlafen. Doch diesmal war es nicht das Bangen um ein gutes Wahlergebnis, sondern die Freude über das überaus gute Abschneiden zum einen von ihr persönlich und zum anderen ihrer Partei. „Heute Nacht war ich aufgeregt, weil das Ergebnis so gut war“, erzählt die Grünen-Abgeordnete.

Das sei schon extrem, wenn man einen so großen Zuspruch bekommt und damit auch eine deutliche Bestätigung der bisherigen Arbeit. Das Wahlergebnis bedeute auch eine enorme Motivation für die Zukunft - ein enormer Schub für die Arbeit der kommenden Legislaturperiode.

Und den kann die Oberderdinger Abgeordnete gut gebrachen. Denn es gibt noch eine ganze Reihe von Themen, die sie umsetzen möchte, für die es bislang nicht gereicht hatte und die sie mit ganz frischem Elan angehen möchte. Die Reform des Rettungswesens nennt sie an erster Stelle, doch auch die naturnahe Landwirtschaft liege ihr am Herzen, so Schwarz.