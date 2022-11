Heizungen werden herunter gedreht

Warme Decken für Gläubige: Auch die Kirchengemeinden rund um Bretten spüren die Energiekrise

Gottesdienstbesucher mit Wintermantel und Wolldecke: An diesen Anblick wird man sich in den Kirchen in den nächsten Monaten gewöhnen müssen. Aus Kostengründen wird es kälter.