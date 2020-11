„I hätt do mol e Frog“

Warum rund um Bretten-Diedelsheim gerade jede Menge Kabel verlegt werden

Warum werden rund um Diedelsheim derzeit jede Menge Kabel verlegt? Diese Frage hat BNN-Leserin Birgit Lutzmann im Rahmen der BNN-Leseraktion „I hätt do mol e Frog“ an die Redaktion der Brettener Nachrichten gestellt. Die Antwort: Auf den Feldern rund um den Brettener Stadtteil wird so das Glasfasernetz weiter ausgebaut. Die Arbeiten liegen im Zeitplan und sollen noch in diesem Kalenderjahr beendet werden.