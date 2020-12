Beim Ein- und Aussteigen nur die Taste drücken, die Abrechnung erfolgte mit dem günstigsten Bahntarif am Monatsende. Warum hat der KVV das Angebot „Ticket2Go“ wieder eingestellt? Mit dieser Frage hat sich BNN-Leser Dietrich Homburg an die Redaktion gewandt.

I hätt do mol ä Frog

Dietrich Homburg nutzt die Bahn gelegentlich und lässt dafür das Auto stehen. Sehr praktisch empfand er dabei die App Ticket2Go.

„Man ging zur Haltestelle, öffnete die App, die die Haltestelle sofort erkannte, drückte bei der Abfahrt auf ‚Fahrtbeginn‘ und beim Ausstieg auf ‚Fahrtende‘ und orderte damit das Ticket“, erklärt der 74-jährige Ingenieur im Ruhestand, der in Stutensee ein Redaktionsbüro für die Fachpresse geleitet hat. Die Abrechnung erfolgte dann monatlich, wobei die App automatisch den günstigsten Tarif ermittelt.

App wurde vom KVV eingestellt

Doch die App sei eingestellt worden. Und die nachfolgend angebotene Lösung mit der „Home Zone“ des KVV sei zu kompliziert. Homburg möchte nun gerne wissen, warum der Karlsruher Verkehrsverbund die App „KVV-Ticket“ zum Wochenende wieder einstellt und beim neuen Angebot nicht auf die Variante „Ticket2Go“ zurückgreife.

„Die App kvv.ticket war eine der ältesten Apps in unserem Angebot, die wir kontinuierlich weiterentwickeln, um unseren Kunden auch zukünftig den bestmöglichen Service bieten zu können“, antwortet KVV-Pressesprecher Nicolas Lutterbach auf die entsprechende Nachfrage.

Hintergrund Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) macht mit der hauseigenen App „regiomove“ für Smartphones einen deutlichen Schritt hin zum Mobilitätsverbund. Man biete dem Kunden von der Fahrplanauskunft, über die Buchung und Bezahlung vieler verfügbarer Verkehrsmittel bis hin zum Fahrradschlüssel für Leihfahrräder in der regiomove-App alle Dienste gebündelt, komfortabel und vor allem kostenlos an, erklärt das Verkehrsunternehmen. Während das Vorläufermodell kvv.ticket im Wesentlichen auf die Fahrplanauskunft und den Ticketkauf beschränkt war, ermöglicht die neue App die Buchung von intermodalen Reiseketten, gibt aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen und beinhaltet einen CO2-Rechner. Auch Stadtmobil-Autos sind über die App buchbar. Das Gesamtprojekt regiomove wird als ein Leuchtturmprojekt der TechnologieRegion Karlsruhe von Seiten des Landes Baden-Württemberg und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit rund 4,9 Millionen Euro über drei Jahre gefördert. bert

Mit der neuen, hauseigenen regiomove-App bündle der KVV zukünftig viele Mobilitätsangebote in der Region wie ÖPNV, Carsharing oder Leihräder auf einer zentralen Plattform.

KVV betont Vorteile der neuen App

Der große Vorteil für den Kunden sei dabei das Prinzip Single-Sign-On. Das bedeute, der Kunde muss sich nur einmal registrieren und benötigt nicht mehr bei jedem einzelnen Anbieter ein separates Kundenkonto. Die Abrechnung erfolgt dann zentral über den KVV.

„Die App kvv.ticket war im Wesentlichen auf die Fahrplanauskunft und den Ticketkauf beschränkt und bietet nicht diese zusätzlichen Features der regiomove-App wie die Buchung von intermodalen Reiseketten, aktuelle Infos zur Verkehrslage/Baustellen, CO 2 -Rechner oder das Anlegen von persönlichen Mobilitätsprofilen“, führt Lutterbach weiter aus.

Der Fahrscheinkauf über die „Ticket2Go“-App sei bereits seit einem Jahr nicht mehr möglich. Die „Ticket2Go“-Betreibergesellschaft mit Sitz in Mannheim habe den Fahrscheinverkauf über die „Ticket2Go“-App zum großen Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2019 eingestellt, bekundet der Pressesprecher weiter.

Für Ticket2Go fanden sich nicht genug Kunden

An „Ticket2Go“ hätten sich 14 Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg beteiligt. Leider sei es in den vergangenen Jahren nicht gelungen, ausreichend Kunden für dieses Angebot zu gewinnen, um das System auf Dauer wirtschaftlich zu betreiben.

Wenn eine Lösung gerecht sein soll, wird sie kompliziert. Dietrich Homburg, BNN-Leser

Dietrich Homburg bedauert den Wegfall dieser App, die für ihn ein Anreiz war, das Auto stehen zu lassen. Er sieht das Problem an einer anderen Stelle: „Wenn eine Lösung gerecht sein soll, wird sie kompliziert“, sagt der Ingenieur. Und wenn es zu kompliziert werde, steigen die Nutzer aus.

Die neue App hat er noch nicht ausprobiert. Doch die richte den Fokus nach seinem Eindruck auf den Fahrkartenverkauf und eine reibungslose Anschlussverbindung zu anderen Verkehrsmitteln. Das einfache Handling mit Start und Ziel per Knopfdruck vermisst er jetzt schon.