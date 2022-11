Meist regiert die Vernunft

In Bretten scheiden sich bei der Weihnachtsbeleuchtung die Geister

Halb so viele Straßengirlanden, halb so viele Weihnachtsbäumchen: Die Stadt Bretten will Energie sparen, aber trotzdem nicht nur auf Strohsterne setzen, ebenso wie Händler und Passanten.