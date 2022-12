Nach zwei Jahren Pause findet wieder ein Weihnachtsmarkt in Diedelsheim statt. Stände vieler Orts- und Jugendgruppen verzaubern die Gäste mit einer vorweihnachtlichen Stimmung.

Selbstgebackene Plätzchen, Glühwein und Weihnachtsmärkte werden mit der Adventszeit assoziiert. Umso ernüchternder war es, dass auf die gesellige Glühweinrunde und auf Bratwürste in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt verzichtet werden musste.

Die Freude auf einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt in Diedelsheim war bei den jungen und älteren Besuchern daher groß. Stände vieler Orts- und Jugendgruppen verzauberten die Gäste mit einer vorweihnachtlichen Stimmung. In diesem Jahr war der Standort an den Diedelsheimer Tennisclub verlegt.

Zu einer besinnlichen Adventszeit gehört der Weihnachtsmarkt. Martin Wolff, Brettener Oberbürgermeister

Nach der Eröffnung durch den Diedelsheimer Ortsvorsteher Martin Kern, der die Gäste aus nah und fern begrüßte, richtete auch Brettens Oberbürgermeister, Martin Wolff (Freie Wähler), Gruß- und Dankesworte aus. „Weihnachtsmärkte bieten Zeit zur Besinnlichkeit. Stress und Hektik des Alltags kann man hier hinter sich lassen“, sagte Wolff.

Zwar achte die Stadt aufgrund der aktuellen Krise darauf, Energie einzusparen, doch es sei wichtig, nicht ganz auf diese adventliche Tradition zu verzichten.

LED-Leuchten in der Brettener Kernstadt

In der Kernstadt wurde die weihnachtliche Beleuchtung verringert und auf LED umgerüstet. „Zu einer besinnlichen Adventszeit gehört der Weihnachtsmarkt dazu. Es wäre schön, wenn dieser neue Ort zur Tradition werden würde“, sagte OB Wolff weiter.

Um eine weihnachtliche Atmosphäre kümmerten sich die Jugendfeuerwehr, der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM), die Sternfahrer und die Kindergarten- und Grundschulkinder. „In Diedelsheim wird viel für die Kinder unternommen. Doch ohne die gute Zusammenarbeit mit den Eltern wäre dies nicht möglich“, lobte Erzieherin Mareike Schneider.

Beiträge der Grundschulkinder

Die Grundschulkinder, der evangelische Kindergarten Arche Noah und der katholische Kindergarten St. Stephanus zauberten adventliche Klänge in den Brettener Stadtteil. „Sei gegrüßt lieber Nikolaus“. sangen die Kinder textsicher. Auch der Posaunenchor sorgte für eine besinnliche musikalische Adventsstimmung. Freuen konnten sich die Kinder auf das Kinderschminken bei den Sternfahrern.

Nicole, die seit einem Jahr bei der Jugendfeuerwer dabei ist, kümmerte sich um den Verkauf von Crêpes. „Es macht mir großen Spaß Crêpes zu verkaufen und es ist eine tolle Aktion der Jugendfeuerwehr“, sagte sie. Auch ihre Betreuerin Hanna freute sich schon lange auf dieses Wochenende. „Es ist schön, dass so viele Leute zur Eröffnung gekommen sind. Auch die Glühweinparty am Freitag war super“, erzählte Hanna.

Neben Flammkuchen aus dem Holzofen gab es Würste, Waffeln und Kuchen. Um das Eigenheim auf das bevorstehende Fest zu rüsten, konnten auch frisch geschlagene Nordmannstannen und traditionelles Kunsthandwerk wie selbstgestrickte Wintersocken, Seifen oder Holzdekoration erworben werden.

„Ich habe selbstgestrickte Socken besorgt, die ich meinem Freund zum Nikolaus schenken werde“, erzählte Alicia Miebach. „Es ist einfach schön. wieder viele alte Bekannte zu sehen und einen Glühwein zusammen zu trinken“, freute sie sich.