Weiteres Angebot geplant: Kommen Leihräder am regiomove-Port Bretten?

Bis zu 700-mal wird der regiomove-Port in Bretten im Monat genutzt. Doch es bleibt viel zu tun. Wer lässt das Auto stehen, wenn der Weg zum Bahnhof so lang ist wie die Wartezeit auf den Anschluss? Was derzeit geschieht.

Viele Wege führen nach Bretten oder auch hinaus. Der regiomove-Port steht seit September am Brettener Bahnhof. Wie wird er genutzt? Mobilitäts-Arten zu vernetzen ist Ziel des regiomove-Projekts beim Karlsruher Verkehrsverbund (KVV). Sieben solcher Ports stehen in sieben Städten zwischen Bühl und Graben-Neudorf. Ergänzt werden sie durch die kostenlose App „KVV.regiomove“.

Damit Fahrgäste das Verbrenner-Auto stehen lassen und ÖPNV, Rad oder E-Mobile nutzen, können sie an den Ports und per App am Handy die gerade verfügbaren Verkehrsmittel kombinieren, also ihre individuelle Reisekette planen. Der KVV wird oft darauf angesprochen und stellt darum klar, dass die Ports nie als Ticket-Schalter konzipiert waren. Sie dienen auch nicht als bloße Fahrplanauskunft, sondern bieten Schnittstellen zum Wechsel des Verkehrsmittels.

Laut KVV findet das Terminal in Bretten regen Anklang. Im Oktober war der Touchscreen zwar für zwei Wochen kaputt. Monitor und Rechner wurden aber ausgetauscht. Die Säule unter dem rosafarbenen Glasdach werde seit Installation „zwischen 500- und 700-mal pro Monat genutzt“, sagt Olaf Strotkötter.

Strotkötter ist Mitglied der KVV-Geschäftsleitung und fährt selbst „an einigen Tagen regiomove-App-gesteuert“. Er nutze die Fahrplanauskunft der App und das nextbike-Angebot. Fahrgäste könnten auch in Bretten nachsehen, ob sie ein Leihrad von der Bahn nach Hause nehmen, ein Carsharing-Mobil oder ein Taxi, oder ob sie in den Bus umsteigen.

Nur gibt es in Bretten keine Leihräder. Es existieren zwei E-Mobil-Parkplätze. Laut KVV laufen aber Gespräche mit der Stadt Bretten und anderen Beteiligten zur Erweiterung des mobilen Angebots. Nach Rücksprache mit der Stadt ist laut KVV bei der Zahl möglicher Leihräder auch die Brettener Topographie einzubeziehen, so der KVV.

Kommen Fahrradboxen an den Brettener Bahnhof?

Die Parkplätze für E-Mobile hinter der Jugendmusikschule erhalten Zulauf in Nähe des Ports. Laut KVV wird nach Rücksprache mit der Stadt noch 2023 ein weiteres Carsharing-Angebot untergebracht. Strotkötter zufolge wurde der Betrieb des Carsharing-Systems „zeo“ 2022 neu ausgeschrieben. Der alte Dienstleister bot keine Schnittstelle.

Aktuell tauscht sich der KVV mit den neuen „zeo“-Betreibern von Via Nova aus. Auch kläre der KVV mit der Regionalen Wirtschaftsförderung Bruchsal, ob und wie das „zeo“-Angebot in regiomove zu integrieren ist. Alle Aspekte, ob „zeo“-Angebot oder Leihräder, stehen laut Strotkötter unter Finanzierungsvorbehalt. Fördergelder müssen organisiert werden. Auch das Aufstellen von Fahrradboxen prüft die Stadt derzeit erst.

Kleinere Satelliten-Ports sollen das Netz in Wohnvierteln ergänzen

Wichtig wäre die Förderung, denn wer am Bahnhof auf den Anschluss warten muss oder lange Fußwege zum regiomove-Port hat, wird sein Auto weiter nutzen. Darum sollen laut KVV wohnortnahe, kleinere Satelliten-Ports entstehen. Der KVV spricht momentan darum mit Wohnungsunternehmen der Region.

Die kleineren Ports könnten in Wohnquartieren multimodale Mobilitäts-Stationen bieten. Dann entstünde nach und nach ein Netz aus den Haupt-Ports an den sieben Bahnhöfen und den kleineren „Satelliten-Stationen“. Diese machen natürlich erst in Verbindung mit Sharing-Fahrzeugen Sinn, so der KVV. Ob an den Standorten künftig Leihräder oder Carsharing-Fahrzeuge stünden, könne mit Hilfe des KVV organisiert werden. Letztlich liege es aber in der Verantwortung beispielsweise der Wohnungsgesellschaft.

Die Stadt hat sich zum Status der Gespräche nicht geäußert. Und auch beim KVV ist unbekannt, wie sich die Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten dazu positioniert.

Auch für die Satelliten-Ports sind Fördermittel nötig. Der KVV will dieses Jahr einen gemeinsamen Förderantrag für die Kommunen koordinieren. Bund und Land fördern den Ausbau. Laut KVV kann die Höhe der Förderung bei circa 50 Prozent liegen.