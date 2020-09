Wer rastet, der verkostet

Bühl/Bretten. Wein und Sport - wie geht das zusammen? Ganz einfach: auf dem Badischen Weinradweg. Er ist erst seit April dieses Jahres ausgeschildert und führt in acht Etappen durch sieben der neun badischen Weinregionen. Zwischen Markgräflerland im Süden und Badischer Bergstraße im Norden streift er auf 460 Kilometern Länge mehr als 300 Weingüter, Winzergenossenschaften und Vinotheken sowie fast 40 Brennereien. Und ein Radler, der die Produkte auch verkosten will, muss die insgesamt 3.000 Höhenmeter, die es auf der Strecke zu bewältigen gilt, ja nicht alle an einem Tag schaffen.

Wer den neuen Fernradweg entdecken will, kann gleich an diesem Samstag (26. September) in die Pedale treten. Beim Aktionstag „Wine & Bike“ öffnen viele Weingüter und Besenwirtschaften von 10 bis 18 Uhr ihre Tore und bieten ein spezielles Programm und Bewirtung für rastende Fahrradfahrer an.

Der Streckenverlauf

Los geht es mit dem Badischen Weinwanderweg in Grenzach-Wyhlen in der Nähe von Basel. Die erste Etappe führt damit durch das Markgräflerland, bevor sich kurz vor Freiburg zwei Streckenvarianten trennen. Wer die kräftigen Steigungen nicht scheut, fährt über Tuniberg und Kaiserstuhl ins Breisgau - wer es etwas sanfter liebt, nimmt die Route über Freiburg und das Glottertal und trifft in Riegel wieder auf die Hauptroute. Die dritte Etappe führt dann durch den Breisgau bis nach Gengenbach im Kinzigtal. Nun geht es in zwei Etappen durch die Ortenau, die Strecke führt über Bühl und das Baden-Badener Rebland nach Ettlingen.

Nun folgt die sanft hügelige Weinregion Kraichgau. Teil der Strecke sind unter anderem der Durlacher Turmberg, das Bruchsaler Barockschloss und die Burg Ravensburg bei Sulzfeld, von der aus sich ein malerischer Blick über das Kraichgauer Hügelland bietet. Die letzte Etappe schließlich führt von Wiesloch durch die Weinregion Badische Bergstraße bis nach Laudenbach an der hessischen Landesgrenze.

Ortenau

Zwischen Ortenberg bei Offenburg und dem Baden-Badener Rebland öffnen am Samstag zahlreiche Weingüter und einige Gasthäuser ihre Türen und Keller. Dabei sind unter anderem das Weingut Schloss Ortenberg, die Waldulmer Winzergenossenschaft in Kappelrodeck sowie das Weingut Alde Gott in Sasbachwalden. In Bühl laden die Affentaler Winzer zur Rast und der Schwarzwald-Guide Karl Keller bietet eine „Weinradl-Genusstour“ an, zu der man sich bis Freitag, 25. September, noch anmelden kann (Telefon 07223/6345). Weitere teilnehmende Betriebe werden auf der Website www.badische-weinstrasse.de/wine-bike genannt.

Karlsruhe/Kraichgau

Nichts weniger als die Wiederbelebung von Ettlingen als Weinbaugebiet hat sich der Winzer Sebastian Fritsche vorgenommen. Die erste Lese im eigenen Weinberg ist 2024 geplant, so dass mit einem Ettlinger Wein erst 2026 zu rechnen ist. Doch bis dahin schenkt Fritsche einfach Weine anderer junger Winzer aus. Einblicke in seine Arbeit und Brotzungen aus dem Steinofen gibt es bei ihm auf dem Robberg (Verlängerung der Bismarckstraße) am Samstag von 12 bis 17 Uhr. Weinproben sind außerdem möglich in Kraichtal-Münzesheim bei David Klenert (10 bis 14 Uhr) und in Oberderdingen beim Weingut Lutz. Dort können auch E-Bikes aufgeladen werden.

Weitere Infos

Auf der Website www.badische-weinstrasse.de/wine-bike sind umfangreiche Informationen veröffentlicht. Sowohl Streckenverlauf als auch die teilnehmenden Betriebe sind auf einer Karte verzeichnet. Allerdings haben nicht alle Winzer den ganzen Tag geöffnet. Es empfiehlt sich, den Betrieb, den man für die Rast anpeilt, vorher anzurufen.