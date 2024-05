Wie Brettener Kinder mit coolen Beats das Programmieren lernen

18 Kinder und Jugendliche beschäftigen sich im tecspaze in Bretten einen Tag lang mit der Programmiersprache „Sonic Pi“. Ohne Vorkenntnisse, aber mit viel Spaß.

Fröhliches Gelächter und wummernde Beats schallen in den Nebenraum. „Die meisten Kids und Jugendlichen haben heute zum ersten Mal mit ,Sonic Pi’ gecodet und das ist das Ergebnis. Cool, oder?“, sagt Jürgen Scheible gut gelaunt. Er selbst ist der Creative Director des tecspaze in Bretten, wo gerade ein kostenloser Programmierworkshop stattfindet.

„In unserem Workshop lernst Du erste Grundlagen kennen und erzeugst mit Hilfe der Programmiersprache Sonic Pi eigene Klänge, Melodien und fetzige Beats!“ heißt es im Flyer. Gut 18 Kinder und Jugendliche sind dem Aufruf gefolgt und werden nun schon seit einigen Stunden von einem sound- und programmiererfahrenen Coach in die Kunst des Programmierens eingewiesen. Die Ergebnisse sind deutlich hörbar.

Ursprünglich sollte der „tecspaze“ in Oberderdingen entstehen

Scheible, im Hauptberuf Professor an einer Stuttgarter Hochschule, erzählt, wie er das Konzept des tecspaze entwickelt habe. Zuerst sei Oberderdingen als Standort vorgesehen gewesen, das habe dann aber nicht geklappt. Allerdings sei dies ein Glücksgriff gewesen. „Der tecspaze war das Herzensprojekt von Bernd Seeburger, der kürzlich verstorben ist. Wir werden komplett privat von der Familie Seeburger finanziert“, erzählt Scheible.

Bei der gemeinnützigen GmbH gehe es zuvorderst um die Vermittlung von Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Technologien an Kinder und Jugendliche. „Es geht darum, dass die Kids und Jugendlichen in unseren Workshops und AGs die neuesten digitalen Technologien und Skills spielerisch erlernen können“, so Scheible.

Die Ausstattung sei auf dem allerneuesten Stand, selbst das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe könne da mit dem tecspaze in Bretten nicht mithalten. Im Juli 2023 sei man an den Start gegangen und nun besuchten Woche für Woche 80 Kinder und Jugendliche AGs mit Themen wie Robotik, Spieleprogrammierung, Physical Computing oder digitales Zeichnen.

Scheible betont, dass zwar die Familie Seeburger Gönner und Förderer der digitalen Kreativwerkstatt sei, aber man völlig unabhängig von der gleichnamigen Firma agiere. Die Räume in der Firmenzentrale seien angemietet. Der tecspaze sei ein Projekt für die ganze Region rund um Bretten.

Was wir hier machen ist echt spannend, ich lerne viel Neues. Sarah (13)

Workshop-Teilnehmerin

„Ich möchte als Creative Director den Kids in der Region die neuesten Digital-Skills vermitteln und dabei im globalen Wettbewerb die Region hier voranbringen“, verdeutlicht der Medienprofi seine Motivation und den Ansatz des Projekts. Man stehe in einem internationalen Konkurrenzkampf und durch Projekte dieser Art werde ein wichtiger Beitrag geleistet, dass Deutschland weiterhin ein attraktiver Unternehmensstandort mit gut ausgebildeten Fachkräften sei.

„Heute haben wir zwei, drei richtige Granaten, mega Talente dabei“, verrät Michael Vierling. Er ist am heutigen Tag der Coach, der durch schlichtes Programmieren und „Live Coding“ Töne und Rhythmen erzeugt, und diese Fähigkeit an die neugierigen Teilnehmer weitervermittelt. „Das, was wir heute machen, ist alles auch tanzbar und hat einen experimentellen Stil“, so der Musikinformatiker.

Programmieren lernt man hier spielerisch

Er sei sehr gerne hier, vor allem die Ausstattung sei „spitzenmäßig“ und das „Neuste vom Neusten“. „Durch die Musik und das Spielerische vermitteln wir ganz nebenbei die Kunst des Programmierens“, attestiert Scheible. Es sei auch nicht nötig, ein Instrument spielen zu können und „nicht mal Noten muss man lesen können“, so der 38-jährige Vierling.

Im Endeffekt lernten die Kinder und Jugendlichen die ersten Schritte des Programmierens und erzeugten so coole Melodien und fetzige Beats. Dies sei für den zukünftigen (digitalen) Lebensweg heutzutage essenziell, der tecspaze sei der ideale Ort mit effektiven Tools, um diese Skills zu stärken und Kreativität zu fördern, sind sich die beiden einig.

Der zehnjährige Anton findet den ganzen Vor- und Nachmittag „richtig cool“. Vor allem das Programmieren mache jede Menge Spaß. Scheible erzählt, dass Anton regelmäßig vier verschiedene AGs besuche. Es sei einfach schön, dass das Konzept so gut von den Kindern und Jugendlichen angenommen werde.

Sarah ist dagegen zum ersten Mal dabei und will auch „auf jeden Fall“ wiederkommen. „Was wir hier machen ist echt spannend, ich lerne viel Neues. Das kannte ich so noch nicht. Alle sind supernett und die Umgebung ist auch cool“, so die 13-jährige.