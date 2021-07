Wie Brettener Schulleiter zur Maskenpflicht nach den Ferien stehen

Nach den Ferien müssen die Schüler wieder Maske tragen. Die Anordnung aus Stuttgart wird auch in Bretten befolgt – denn niemand will wieder zurück in den Fernunterricht.

Für Wolfgang Mees war die Ankündigung von einer Wiedereinführung der Maskenpflicht zunächst nur ein politisches Statement des Ministerpräsidenten. „Ich brauche eine Dienstanweisung, auf alles andere schaue ich schon gar nicht mehr“, sagt der scheidende Geschäftsführende Schulleiter in Bretten. Die kam diesmal schneller als gewohnt: Am 21. Juli veröffentlichte das Kultusministerium die Richtlinien für „Das Schuljahr 2021/22 unter Pandemiebedingungen“. Wie kommt das in Bretten an?

„Als Beamter habe ich das umzusetzen, was mir die Behörden vorgeben“, sagt Mees. „Wenn man alles hinterfragt, kommt man aus dem Grübeln ja nicht mehr raus.“ Mees rechnet damit, dass das nächste Schuljahr auch noch ein Corona-Jahr „mit leichten Öffnungen“ wird. Präsenzunterricht wird die Regel sein, Fernunterricht werde dagegen nur Personen aus der Risiko-Gruppe angeboten, vermutet er.

Markus Gewald hat als Schulsozialarbeiter der Stadt Bretten keine Bedenken gegenüber der Rückkehr zur Maskenpflicht: „Das Tragen der Masken wird individuell unterschiedlich erlebt – der Großteil der Schüler akzeptiert aber diese Maßnahmen, um wieder an der Schule präsent zu sein zu können und Klassenkameraden und Freunde zu treffen.“ Auch die Resonanz der Eltern sei unterschiedlich, doch die Akzeptanz überwiege.