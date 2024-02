Wie der Leerstand in der Kürnbacher Kronenstraße beendet werden soll

Ein Investor möchte die Kronenstraße 2 in Kürnbach erwerben, erweitern, sanieren und für Gastronomie und Wohnungen nutzen. Der Gemeinderat diskutiert in einer Sitzung über das Projekt.

Zwei Bauprojekte stehen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Kürnbacher Gemeinderats. Mit dem Gebäude Kronenstraße 2 handelt es sich um ein ortsbildprägendes Gebäude direkt gegenüber dem Rathaus. Das sanierungsbedürftige Objekt war zuletzt als Monteursunterkunft genutzt worden.

Im Januar 2022 machte die Gemeinde von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch und erwarb das Gebäude. Seither sucht die Gemeinde mit auffälliger Plakatierung nach einem Investor und sagt Unterstützung im Rahmen des Sanierungsgebietes „Ortskern“ zu. Eine Vinothek, eine Bar oder ein Ladenlokal gehören ausdrücklich zum Wunschkatalog der Gemeinde. Über das Sanierungsgebiet können Fördermittel beantragt werden.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentierte ein potenzieller Investor sein Nutzungskonzept für das zentral gelegene Gebäude. Johannes Jaufmann, Inhaber einer Zimmerei in Mühlacker, legte seine Pläne zur Nutzungsänderung, Erweiterung und Sanierung des Objektes offen. Danach würde das Erdgeschoss mit einem Anbau in Richtung Badische Kelter erweitert und gastronomisch genutzt werden.

Hierbei ist die Nutzung der „Schwarzrieslingecke“ als Außenbewirtungsfläche eingeplant. Im Obergeschoss sind zwei Einzimmer-Appartements mit Balkon vorgesehen. Im Dachgeschoss weitere zwei kleine Appartements.

Gastronomie soll den Kürnbacher Marktplatz beleben

Das Nutzungskonzept, das durch die Gastronomie eine Belebung des Marktplatzes verspricht, kam bei den Gemeinderäten gut an. Auch die Schaffung von Wohnraum entspräche den Sanierungszielen. In der Diskussion kam dann die Wirtschaftlichkeit der Gastronomie mit einer recht kleinen Bewirtschaftungsfläche zur Sprache.

Auch die Nutzung der „Schwarzrieslingecke“, die bislang für Gemeindeaktionen genutzt, wurde diskutiert. Ebenso das Reizthema Stellplätze für Mieter und Lokalbesucher. Aber sowohl der potenzielle Investor als auch der Gemeinderat waren zuversichtlich, gemeinsam Lösungen zu finden.

Auch über den Kaufpreis für das Gebäude werde man sich verständigen, zeigte sich der Bürgermeister optimistisch. Über den Bauantrag hat das Landratsamt als Baurechtsbehörde zu entscheiden. Erst wenn diese grünes Licht gegeben hat, möchte Jaufmann das Gebäude erwerben und die Planung umsetzen.

Auf dieser Basis fasste der Gemeinderat einstimmig einen Grundsatzbeschluss, um das Verfahren in diesem Sinne fortzuführen. Das zweite Projekt, das Johannes Jaufmann in Kürnbach realisieren möchte, ist die Sanierung der denkmalgeschützten Hofanlage in der Adlerstraße 7. Dieses Anwesen hat er bereits im Mai 2021 erworben.

Der Denkmalschutz habe viel Zeit gekostet. In Scheune und Wohnhaus sollen insgesamt fünf Wohnungen entstehen. Hier wurde bereits der Bauantrag eingereicht und der Gemeinderat erteilte hierzu einstimmig sein Einvernehmen. Jaufmann rechnet mit einer Baugenehmigung im Herbst dieses Jahres