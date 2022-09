I hätt do mol a Frog

Wie viele Photovoltaikanlagen gibt es schon auf öffentlichen Gebäuden in und um Bretten?

Ein BNN-Leser sieht in Bretten viel Raum auf Dächern öffentlicher Gebäude, die für Solarstrom genutzt werden könnten. Was geschieht in seiner Stadt diesbezüglich, fragt er.