Wie wichtig sind die Eisheiligen in Zeiten des Klimawandels noch?

Auf die sogenannten „Eisheiligen“ Mamertus, Pankratius, Bonifatius, Servatius und die „kalte Sophie“ zwischen dem 11. und dem 15. Mai beziehen sich viele bäuerlichen Wetterregeln. „Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bevor Sophie vorüber ist“, heißt beispielsweise einer der vielen verschiedenen alten Wettersprüche, die sich auf die Eisheiligen beziehen.

Für Gärtner galt oder gilt daher schon immer: Kälteempfindliche Pflanzen wie Tomaten, Paprika, Radieschen oder Blattsalate setzt man erst nach den Eisheiligen. Aber gilt das in der Region um Bretten auch noch heute zu Zeiten des Klimawandels? Schließlich gibt es im Mai schon seit vielen Jahren kaum noch Frostnächte.

Ursprünglich lagen die Eisheiligen gut eine Woche später als heute, also zwischen dem 21. und 25. Mai, erst durch die Einführung des gregorianischen Kalenders im 16. Jahrhundert rutschten die Gedenktage der fünf Eisheiligen nach vorne.

Petra Wassmer aus Oberderdingen hält sich dennoch an die alte Wetterregel. „Kälteempfindliche Arten wie Tomaten, Paprika oder Zucchini pflanze ich immer erst nach den Eisheiligen. Das hat schon meine Mutter so gemacht“, sagt die Hobbygärtnerin.

Bodenfrost zu den Eisheiligen kommt nicht auffällig häufig vor

Tatsächlich haben die Eisheiligen durch die Klimaveränderung bisher nicht eindeutig an Bedeutung verloren, wie meteorologische Untersuchungen zeigen. Danach hat sich die Häufigkeit von Nachtfrösten während der Eisheiligen in den letzten 30 Jahren wenig verringert. Allerdings zeigen die gleichen Untersuchungen auch, dass es zwar in der Vergangenheit irgendwann im Mai häufig zu einem Kälteeinbruch kam, aber Bodenfrost, die genau auf die Eisheiligen fielen, nicht auffällig häufig waren – zumindest nicht in den tiefen Lagen Südwestdeutschlands.

Für Thomas Hauck, den Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauverein Neibsheim, sind die Eisheiligen aber immer noch wichtig. „Ich achte immer darauf, ob wir an den Eisheiligen Vollmond haben, dann ist die Gefahr eines Kälteeinbruchs nämlich besonders groß“, schildert er seine Erfahrungen. Ansonsten gelte für ihn immer noch die alte Wetterregel, nach der man vor Frost erst nach der „kalten Sophie“ am 15. Mai einigermaßen sicher sei.

„Wer dennoch vorher schon Tomaten oder andere empfindliche Sorten anpflanzen will, sollte sich unbedingt schon vorher Gedanken machen, wie er im Notfall seine Pflanzen vor Bodenfrösten schützen kann“, sagt Thomas Hauck. Jungpflanzen könne man beispielsweise mit einem Vlies abdecken, empfiehlt er.

Wie wichtig sind die Eisheiligen für die moderne Landwirtschaft?

Eigentlich galten die alten Wetterregeln früher vor allem für Bauern, aber wie wichtig sind die Eisheiligen für die moderne Landwirtschaft? „Ich erinnere mich, dass meine Oma die Eisheiligen noch sehr wichtig nahm, für mich spielen sie aber kaum noch eine Rolle“, sagt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Alexander Kern. Dass die Frostgefahr im Mai seiner Großmutter noch mehr Sorgen bereitete, liegt aber nicht am Klimawandel.

„Zu Zeiten meiner Oma war ja der Tabakanbau noch ganz wichtig und die Tabakpflanze ist sehr frostempfindlich“, erklärt Alexander Kern. Rüben und Gerste seien dagegen weniger empfindlich, lediglich die Maisernte könnte durch Nachtfrost während der Eisheiligen deutlich geringer ausfallen.

„Auf der anderen Seite bringt es höhere Erträge, wenn man den Mais so wie ich schon im April und nicht erst nach den Eisheiligen aussät und das gleicht die Ernteeinbußen, die einem vielleicht alle sechs oder sieben Jahren durch Fröste drohen, mehr als aus“, erklärt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes.