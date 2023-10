Windräder werden das Landschaftsbild bei Kürnbach verändern

Die Gemeinde Kürnbach zeigt sich offen für Windkraft. Der Direktor des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein macht aber klar, dass man immer mehr Windkraftanlagen in der Region sehen wird.

Mit dem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzt hat das Land Baden-Württemberg die zwölf Regionalverbände im Land verpflichtet, zwei Prozent der jeweiligen Fläche für Windenergie- und Freilandsolaranlagen zu sichern. Auch in Kürnbach soll es Windkraftanlagen geben – das wurde jetzt im Gemeinderat diskutiert.

Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein (RVMO) ist für die Landkreise Karlsruhe und Rastatt sowie die Stadtkreise Karlsruhe und Baden-Baden zuständige Behörde. Verbandsdirektor Matthias Proske stellte im Rat die Situation vor: „Aktuell wird der Teilregionalplan Windenergie fortgeschrieben“, erläuterte Proske. „1,8 Prozent der Regionsfläche ist für Windkraft auszuweisen, das sind rund 3.900 Hektar.“

Eine Suchraumkarte ist bereits veröffentlicht

Eine Suchraumkarte, mit möglichen Standorten für Windräder wurde bereits veröffentlicht. Die Bevölkerung hat noch bis Ende Oktober Gelegenheit, Anregungen an den Regionalverband zu übermitteln. Im Januar 2024 wird der Planentwurf dann veröffentlicht, mit dem Ziel, bis September 2025 die Satzung zu beschließen.

Die Landschaft wird sich verändern. Aktuell gibt es in der gesamten Region gerade einmal drei Windräder. Dabei wird es nicht bleiben. Matthias Proske

Verbandsdirektor

Proske erläuterte, dass die Landesregierung bisherige Hindernisse für die Windkraft gesetzlich ausgeräumt habe, um das Verfahren zu beschleunigen. „Die Landschaft wird sich verändern“, machte Proske deutlich. „Aktuell gibt es in der gesamten Region gerade einmal drei Windräder. Dabei wird es nicht bleiben.“

Er warnte davor, den Regionalplan per Klage aushebeln zu wollen. „Wenn das Flächenziel bis September 2025 nicht erreicht wird, egal aus welchem Grund, sind Windkraftanlagen anschließend prinzipiell überall in der Region möglich.“

Gemeinderat zeigt sich aufgeschlossen

Die Gemeinderäte zeigten sich durchaus aufgeschlossen für Windkraft, eine Stimmung dagegen war nicht erkennbar. „Die Landschaft wird sich verändern. Wir werden signifikant mehr Windräder sehen“, prognostizierte der Verbandsdirektor. Und: „Jede Gemeinde kann sich proaktiv oder abwartend verhalten.“

Bürgermeister Armin Ebhart (parteilos) wies auf die Einnahmemöglichkeiten, die ein Windrad für die Gemeinde bedeuten könnte, hin. „150.000 bis 200.000 Euro sind pro Jahr realisierbar“, so Ebhart. „Im Waldgebiet Distrikt Langen Rain wäre auch keine Beeinträchtigung des Ortsbildes zu befürchten.“

150.000 bis 200.000 Euro sind pro Jahr realisierbar. Armin Ebhart

Bürgermeister

Die Gemeinderäte sahen das Potenzial ebenfalls und plädierten dafür, gemeindeeigene Grundstücke zu prüfen. Denn nur der Eigentümer des Grundstücks erhält die Pacht. „Bis überhaupt ein Windrad steht, dauert es noch mehrere Jahre. Aber es ist ein erster Schritt“, fasste Ebhart die insgesamt positive Stimmung zusammen.

Gesundheitszentrum erhält mehr Parkplätze

Etwas schneller dürfte die Realisierung des Gesundheitszentrums an der Flehinger Straße gehen. Bereits zum vierten Mal befasste sich der Gemeinderat mit diesem Thema. Diesmal stand der Beschluss des Bebauungsplans auf der Tagesordnung.

Auf Drängen des Gemeinderats war die Planung noch einmal geändert worden. Statt der ursprünglich vorgesehenen 22 Stellplätze wurden nun 28 auf dem Grundstück untergebracht. Dass dies nur zulasten von einzelnen Baumquartieren realisierbar war, nahmen die Gemeinderäte in Kauf.

Zahlreiche Anregungen der angehörten Behörden waren vom Planungsbüro in den Satzungsbeschluss integriert worden. Von der Telekom kam die Rückmeldung, dass sie sich nicht in der Lage sehe, das Gesundheitszentrum an ihr Netz anzuschließen. Inzwischen wurde der Betreiber des örtlichen Glasfasernetzes mit der Bitte um Anschluss kontaktiert. Da der Gemeinderat dem Bauantrag bereits im September zugestimmt hat, steht einer baldigen Realisierung nichts mehr im Wege.

EDV in Rathaus und Grundschule ist störanfällig

Die IT-Ausstattung im Kürnbacher Rathaus und der Grundschule sind schon einige Jahre alt und entsprechend störanfällig. Verschiedene Möglichkeiten, wie die IT-Anlage zukunftsfähig gemacht werden könnte, wurden vorgestellt. Miete oder Kauf der Technik oder Auslagerung der Daten in eine Cloud waren die Optionen.

So unterschiedlich die Möglichkeiten, so unterschiedlich waren auch die kurzfristigen und laufenden Kosten für den Gemeindehaushalt. Bürgermeister Ebhart verwies auf das Risiko eines Ausfalls der EDV und drängte auf eine Entscheidung.

Die Gemeinderäte verweigerten aber ihre Zustimmung und forderten zuerst eine neutrale Beratung durch die „Komm.One“, die Kommunen im Bereich EDV unterstützt. So bleibt das Thema dem Gemeinderat und der Verwaltung, die alte IT-Anlage zunächst erhalten.