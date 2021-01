Wo übernachten die Vögel, die in den Wintermonaten abends in Schwärmen über Bretten ziehen? BNN-Leserin interessiert das brennend. Wir haben herausgefunden, wo die Rabenvögel ihren Schlafplatz haben.

I hätt do mol e Frog

Wo fliegen denn all die vielen Vögel hin, die jeden Abend über mein Haus Richtung Westen ziehen?“, fragt BNN-Leserin Rosemarie Halter. Schon seit fast 20 Jahren beobachtet sie in der kalten Jahreszeit, wie Hunderte Rabenvögel abends Richtung Sonnenuntergang fliegen. Und was sie immer wieder brennend interessiert, ist die Frage, wo der große Schwarm Rabenvögel wohl seinen Schlafplatz hat.

Gerhard Fritz, Ehrenvorsitzender der Brettener Gruppe des Naturschutzbund (Nabu) Deutschland, kennt das abendliche Schauspiel über Bretten ebenfalls und er kennt auch die Antwort auf Rosemarie Halters Frage. „Das sind Saatkrähen und Dohlen“, erklärt der engagierte Brettener Naturschützer.