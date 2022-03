21-jähriges diebisches Duo begeht Raub in Zaisenhausen

Zwei 21-Jährige rauben einen 37-Jährigen, während er einen Getränke- und Snackautomaten in Zaisenhausen befüllt aus. Das Duo versucht zu flüchten.

Eine Raubstraftat hat sich am Montagabend in der Hauptstraße in Zaisenhausen ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 37-Jähriger gegen 19.30 Uhr überfallen während er einen Getränke- und Snackautomaten befüllte.

Sein Fahrzeug stand hierbei mit geöffnetem Kofferraum in unmittelbarer Nähe. Der 37-Jährige bemerkte eine Personengruppe von circa sechs Personen, wovon ein 21-Jähriger sich an den Waren aus dem Fahrzeug bediente.

Als der Fahrzeugbesitzer den Dieb konfrontieren wollte, wurde er von einem weiteren 21-Jährigen aus der Gruppe von hinten fest umklammert. Aus der geöffneten Brusttasche seiner Jacke entwendete das Duo dann anschließen Bargeld.

Das Duo flüchtete daraufhin Richtung Ortsmitte. Aufgrund der genauen Personenbeschreibung konnte kurz darauf beide mutmaßlichen Täter vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte sie das Revier wieder verlassen.