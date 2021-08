22-Jähriger bricht in Arztpraxis in Zaisenhausen ein und sucht nach Medikamenten

Nach Medikamenten hat am Freitag ein 22-jähriger Einbrecher in einer Praxis gesucht. Stattdessen klaute er ein Rezeptblock. Die Polizei nahm ihn vor Ort fest.

Ein 22-Jähriger ist am Freitagmittag in eine Arztpraxis in Zaisenhausen eingebrochen. Dort suchte er nach Medikamenten und stahl einen Rezeptblock, teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge meldete gegen 11.30 Uhr der Polizei einen Mann der in eine Arztpraxis in der Hauptstraße einbricht. Der 22-Jährige warf mit einem Stein ein Fenster ein, um in die Praxis zu gelangen.

Daraufhin umstellen Polizeifahrzeuge das Gebäude. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei versuchte der junge Mann noch aus einem Fenster an der Gebäuderückseite zu flüchten. Die Beamten nahmen ihn jedoch fest.

Die Polizei fand bei dem Mann neben dem Rezeptblock weiteres Diebesgut. Es besteht der Verdacht, dass der 22-Jährige zuvor in eine weitere Arztpraxis und eine Firma eingebrochen ist. Die Polizei Sulzfeld ermittelt.