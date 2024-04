In Zaisenhausen geht es den Frauen um viel mehr als nur Frühstück

„Zufrieden Sein bedeutet nicht, alles zu haben, sondern das Beste aus allem zu machen.“ Dieses Zitat spiegelt eine grundsätzliche Lebenseinstellung wider. Aber wie gelingt, diese innere Zufriedenheit? Auf diese Frage gab es beim Frauenfrühstück in Zaisenhausen eine Antwort. Einem seit vielen Jahren etablierten Format in der kleinen Gemeinde, das immer auch Lebensthemen in den Mittelpunkt stellt.

Eingeladen in die Kultur- und Sporthalle hatten Frauen verschiedener christlicher Gruppen – gekommen waren an diesem Morgen 117 Interessierte. Seit 18 Jahren findet das Zusammentreffen von Frauen zwischen 20 Jahren und über 80 Jahren statt und erfreut sich großer Beliebtheit. „Die Besucherinnen kommen aus Zaisenhausen, Kraichtal, Oberderdingen, dem Brettener Raum und Eppingen zu uns“, sagt Diana Lanz-Zickwolf.

Jedes Mal steht ein Vortrag in Zaisenhausen im Mittelpunkt

Gemeinsam mit Angelika Staiger und weiteren acht Helferinnen organisiert sie diese Treffen. „Wir frühstücken gemeinsam, es wird gesungen und gebetet.“ An den liebevoll dekorierten Tischen sitzen jeweils acht Besucherinnen. „Es gibt Brot, Brötchen, Hefezopf und Marmelade“, berichtet Lanz-Zickwolf und das Brot backen wir selbst.“ Dazu reichen die Organisatorinnen verschiedene Käse und Wurstsorten - mundgerechte Obststückchen stehen zur Auswahl.

Die geschmackvoll gestalteten Gestecke aus Blumen, Grünschnitt und Zweigen brachte Elke Sicko vorbei. Ihre Schwiegermutter Erika Sicko bastelte schon seit vielen Jahren sehr kreativ, hübsch anzusehende Papierblümchen. „Leider ist sie erst kürzlich verstorben“, erzählt Staiger.

Ich habe Ihnen gute Gedanken mitgebracht und zeige Ihnen: Zufriedenheit gibt es. Hanna Pissarczyk

Rednerin

Das Highlight jedes Frauenfrühstück ist der Vortrag einer Referentin. „Wir möchten dadurch Impulse setzen und lebensnahe Anstöße geben und der Glaube spiele dabei eine große Rolle“, so Lanz-Zickwolf. „Dieses Jahr konnten wir Hanna Pissarczyk aus Gemmingen gewinnen.“ Die selbstständige Rednerin kommt aus der Frauenarbeit und hat das Thema „Zufriedenheit – (k)eine Lebenskunst“ mitgebracht.

Sehr authentisch erzählt die charismatische Pissarczyk, über ihre Lebensumstände. Sie ist Ehefrau, Mutter dreier Kinder, berufstätig und schon sehr lange in der Frauenarbeit tätig. Sie sei über ihr Leben zufrieden und meint weiter: „Ich habe Ihnen gute Gedanken mitgebracht und zeige Ihnen: Zufriedenheit gibt es.“

Märchen von der unzufriedenen Prinzessin überzeugt in Zaisenhausen

Dabei erzählt sie ein Märchen von einer Prinzessin, die alles bekommt, was sie sich erträumt, und dennoch nicht zufrieden war. Weitere Wünsche werden laut - und das Mädchen verpasst das Glück. „Erkennen Sie sich wieder?“, fragt sie in die Runde und erhält zustimmendes Nicken. „Wenn Kinder spielen, leben sie im Hier und Jetzt. Sie sind fokussiert, konzentriert und bleiben im Augenblick. Weder das Vergangene noch das Zukünftige spielt eine Rolle – davon können wir lernen.“

Ihr Lieblingsbuch sei die Bibel, denn darin stehen alle Antworten. Alles habe seine Zeit – das Kommen und Gehen, Schweigen und Reden, das Finden und Loslassen. „Wir haben immer die Wahl, wie wir auf Geschehnisse reagieren. Sei stolz auf deine Begabungen, sei dankbar, sehe die Dinge positiv. Wie das Glas Wasser, das halb voll ist – nicht halb leer.“

Dennoch gäbe es ein Wort, welches unsere Zufriedenheit zunichtemacht: der Neid. „Wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen, kann keine Zufriedenheit entstehen.“

Gäste loben Zaisenhausener Frauenfrühstück

Helga Kramp genießt ein Stück Heimat, das sich bei ihr während des Besuches einstellt. „In dieser Halle habe ich schon in jungen Jahren getanzt“, sagt sie und schwelgt in Erinnerungen. Die Seniorin kommt schon viele Jahre zum Frauentreff und fühlt sich stets gut unterhalten. Genauso sieht es Erika Hilpp und ist sehr angetan: „Hier treffe ich Familie, Freunde und Bekannte“. Besonders erfreut zeigt sie sich über den schönen Tischschmuck und lobt die Organisatorinnen. „Alle geben sich sehr viel Mühe und halten zusammen. Wer einmal dabei war, der will wieder kommen“, meint sie.

Beendet wird dieser Morgen mit einem Gebet, das Angelika Staiger spricht. Danach hatten die Besucherinnen noch die Gelegenheit, Bücher zum Thema „Zufriedenheit“ zu erwerben. Weiterhin standen selbst hergestellte Bastel- und Strickwaren zum Verkauf. Die Einnahmen gehen an ein Kinderhilfswerk in Rumänien. Musikalisch umrahmte dieses besondere Treffen das Trio Klaus Hiller an der Gitarre, Martin Berg am Cajon und Solistin Ulrike Renner.