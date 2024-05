Kommunalwahl am 9. Juni

Die Junge Liste tritt bei der Kommunalwahl am 9. Juni erstmals auch im Wahlkreis Kraichtal an. Wie die Gruppierung mitteilt, möchte man damit an den Wahlerfolg bei der Kommunalwahl 2019 anknüpfen.

Zwei Kandidaten konnten laut Lisa Domat aus Zaisenhausen damals in den Kreistag rücken. Die Junge Liste gehört der aktuell 28 Mitglieder starken CDU/Junge Liste-Kreistagsfraktion an.

Lisa Domat führt die Liste im Wahlkreis Kraichtal an, der die fünf Kommunen Zaisenhausen, Sulzfeld, Kürnbach, Oberderdingen und Kraichtal umfasst.

Ziel der Jungen Liste ist es, die Fraktionsstärke zu gewinnen

Die 24-Jährige ist bereits seit fünf Jahren als Gemeinderätin in der Gemeinde Zaisenhausen engagiert. Neben dem Kreistagsmandat bewerbe sie sich auch noch einmal um einen Sitz im Gemeinderat, erklärt sie.

Auf der Jungen Liste mit Kandidaten für den Kreistag stehen außer Lisa Domat noch vier weitere Namen: Erdogan Koc, Alina Geble, Niels Gent-Emmert sowie Leon Böhm.

„Unser Ziel ist es, drei Sitze zu gewinnen“, sagt Domat zur Kommunalwahl am 9. Juni. Dann würde die Junge Liste eine eigene Fraktion bilden.

„Nur mit einer eigenen Fraktion könnte es uns gelingen, merkbar frischen Wind in den Kreistag zu bringen“, betont die Junge Liste in einer Mitteilung.