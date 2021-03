Zaisenhausen ist Vorreiter in Sachen Corona-Impfung

Allen Menschen über 80 in der Gemeinde machte die Zaisenhausener Rathausverwaltung ein Impfangebot. Dies war nach Absprache mit dem Landratsamt in Karlsruhe möglich. Zahlreiche Personen ließen sich bei der Aktion im Ort impfen.

Kaum ein Thema wird derzeit in Deutschland so heiß diskutiert wie der in den Augen vieler Menschen zu langsame Impfdurchlauf im Kampf gegen Covid-19. Während vielerorts noch unzählige Hochbetagte auf einen Impftermin warten, heißt es in Zaisenhausen: „Wir konnten bereits allen Über-80-Jährigen ein Impfangebot machen.“ Diese gute Nachricht verkündete jüngst Bürgermeisterin Cathrin Wöhrle.

Aufgrund der medialen Berichterstattung erhält die Zaisenhausener Gemeindeverwaltung Zuspruch für das Vorgehen aus ganz Deutschland. Die kleinste eigenständige Kommune im Landkreis Karlsruhe mit ihren 1.800 Einwohnern ist ein Vorbild und gibt anderen Gemeinden die Hoffnung, die Eindämmung des Coronavirus selbst aktiv vorantreiben zu können.

Am 22. Februar informierte Landrat Christoph Schnaudigel die Bürgermeister während einer Online-Sitzung darüber, dass die mobilen Impfteams in den Seniorenheimen mit ihrer Arbeit weit vorangeschritten seien. Die freien Kapazitäten könnten die Gemeinden im Landkreis Karlsruhe künftig für sich nutzen.