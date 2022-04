War das nun ein Tag der Freude oder eher der Sorge? Passenderweise am Ostermontag brachten die evangelischen Christen im Raum Bretten etwas auf den Weg, was in der gesamten badischen Landeskirche bisher (noch) einzigartig ist. Es ist auch ein Wagnis, so wurde bei der Feier klar.

Zehn Gemeinden schließen sich zu einer Verbandsgemeinde zusammen, um künftig besser zu kooperieren und dem akuten Pfarrermangel etwas entgegenzusetzen.

Bei den Katholiken würde man vielleicht Seelsorgeeinheit sagen. Brettens Pfarrer Dietrich Becker-Hinrichs fand aber einen ganz, wahrlich ganz anderen Vergleich: „Das ist so etwas wie der Abwasserzweckverband“, sagte er bei der Feier in der Brettener Stiftskirche.

Drei Pfarrstellen fallen weg, und es kommen kaum Theologen nach

Wie dem auch sei, klar ist: In den zehn Gemeinden müssen drei Pfarrstellen eingespart werden. Es kommen weniger Theologen nach, und die Anzahl der Kirchenmitglieder und damit der Einnahmen schwindet. Nicht nur in Bretten, überall.

Alle Brettener Gemeinden, sowie die aus Gondelsheim und Walzbachtal, bilden also fortan die „Evangelische Kirche Region Bretten“. Dass das Konstrukt aus der Not geboren wurde, und damit viele Sorgen einhergehen, damit hielten die Protestanten nicht hinterm Berg. „Wir fürchten eine wachsende Distanz zwischen Pfarrleuten und Kirchenmitgliedern.“

Oder: „Wir befürchten, dass die Verbundenheit der Konfirmanden zu ihrer Heimatgemeinde verloren geht.“ Angelika Ramöller und Martin Kares waren beide in der Gruppe, die seit einem Jahr die neue Struktur erarbeitet hat. Sie wissen, was den Gläubigen in Ruit oder Dürrenbüchig, in Jöhlingen oder Sprantal auf den Nägeln brennt.

Wir fürchten, dass die Seelsorge vor Ort schwerer aufrecht erhalten werde kann und Menschen in die Freikirchen abwandern. Angelika Ramöller, Mitglied der Strukturgruppe

„Wir fürchten, dass die Seelsorge vor Ort schwerer aufrecht erhalten werden kann, und Menschen in die Freikirchen abwandern“, sagte Ramöller. Die beiden haben aber auch große Hoffnungen: dass die Pfarrer von Verwaltungstätigkeit entlastet werden. Damit mehr Zeit für die Seelsorge bleibt. Dass es einen regen Austausch untereinander gibt, dass es gemeinsame Projekte etwa für Chöre gibt, und dass man über den eigenen Kirchturm hinweg schauen möge, so Kares.

Glauben heißt nicht, festhalten, sondern nach Neuem suchen und aufbrechen. Ulrike Trautz, Dekanin im Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal

Dekanin Ulrike Trautz jedenfalls versuchte, jede Menge Optimismus zu verströmen. „Lasst los eure Sorgen um die Zukunft“, rief sie den Gottesdienstbesuchern in der Stiftskirche und denen zuhause zu, die den Livestream online verfolgten. Ostern sei das Fest des Aufbruchs. Man betrete mit der Verbandsgemeinde mutig Neuland. „Kirche kann nicht immer so bleiben, wie sie war“, sagte sie. „Kirche muss sich verändern und nah bei den Menschen sein. Glauben heißt nicht, festhalten, sondern nach Neuem suchen und aufbrechen.“ Ja, so räumte die Dekanin ein, sie spüre große Ängste vor diesem Prozess. Aber auch eine große Bereitschaft, die Chance zu nutzen.

Der neue Gemeindeverband Wer dazugehört: Zur „Evangelischen Kirche Region Bretten“ gehören folgende zehn Gemeinden: Bretten, Gondelsheim (mit Neibsheim und Büchig), Diedelsheim, Dürrenbüchig, Gölshausen, Jöhlingen, Nußbaum-Sprantal, Rinklingen, Ruit und Wössingen. Neues leitendes Gremium ist die Verbandsversammlung unter Vorsitz der Jöhlinger Pfarrerin Andrea Kampschröer. Handlungsbedarf: Auf die Kirche kommen drastische Veränderungen zu. Die Pfarrerinnen und Pfarrer der geburtenstarken Jahrgänge treten nach und nach in den Ruhestand. Viele ihrer Stellen können nicht mehr besetzt werden. Um in Zukunft handlungsfähig zu bleiben, haben Ehren- und Hauptamtliche der zehn evangelischen Kirchengemeinden in der Region Bretten ein Jahr lang an einer Lösung gearbeitet. Mit dem Verbandsmodell fand man eine Organisationsform, die in der Badischen Landeskirche bisher einzigartig ist. Aufgaben wie die Konfirmandenvorbereitung oder die Seniorenarbeit sollen konzentriert werden.

Ein Jahr Arbeit liegt hinter der Strukturgruppe aus Haupt- und Ehrenamtlichen. Sie hat die Arbeit jetzt in die Hände der neuen Verbandsversammlung unter Vorsitz von Jöhlingens Pfarrerin Andrea Kampschröer übergeben. „Mit Gottes Hilfe“, so riefen die Verantwortlichen, wollten sie ihre Arbeit nun aufnehmen. Gewählt und in die Versammlung entsandt wurden sie von den Ältestenkreisen.

Versammlung erarbeitet neues Konzept für die Konfi-Vorbereitung

Innerhalb der zehn Gemeinden werden Aufgaben wie die Vorbereitung der Konfirmanden, die Krankenhausseelsorge, die Arbeit mit Kindern oder die Verwaltung der Kindergärten neu verteilt und zum Teil zentralisiert. Drei- bis viermal pro Jahr wird die Verbandsversammlung tagen. Im Mai will man ein neues Konzept für die Konfirmanden erarbeiten. Für den Sommer soll ein abgestimmter Gottesdienstplan entstehen.

Insbesondere Bruchsaler und Kraichtaler Protestanten werden mit Interesse nach Bretten schauen, schließlich machen sie sich selbst gerade auf den Weg zu einer neuen Struktur. Wie alle anderen Gemeinden im Kirchenbezirk und im Gebiet der Landeskirche kommen ähnliche Prozesse nun auf sie zu.