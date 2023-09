Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Pizzeria in Bretten ein

Nach einem Einbruch in einem Brettener Restaurant am Dienstag, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Eine Pizzeria in der Pforzheimer Straße war betroffen.

Unbekannte hatten am vergangenen Dienstag eine Pizzeria in Bretten im Visier. Wie die Polizei mitteilte, brachen Unbekannte zwischen 22 und 23.30 Uhr in das Restaurant in der Pforzheimer Straße ein.

Sie verschafften sich vermutlich über ein gekipptes Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schubladen und stahlen Bargeld.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.