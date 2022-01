„Zukunft: Bretten“: Stadtentwicklungskonzept hat jetzt drei Schwerpunkte

Eine Vision für Bretten in zehn Jahren: Das Stadtentwicklungskonzept wird den Veränderungen der Zeit angepasst und fortgeschrieben. Klimaschutz, Mobilität und Gartenschau sind die neuen Schwerpunkte. Jetzt werden noch Kinder und Jugendliche in den Prozess einbezogen.

Wie soll Bretten im Jahr 2030 oder zur Gartenschau 2031 aussehen? Darüber haben sich die Stadt und ihre Fachleute mit Unterstützung engagierter Ratsmitglieder und Bürger im vergangenen Jahr viele Gedanken gemacht.

Ziel war es, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) fortzuschreiben und weiterzuentwickeln. Bürgerinnen und Bürger wurden mit drei Workshops ins Boot geholt, die von der imakomm Akademie moderiert wurde. Die begleitet den ISEK-Prozess von Anfang an. Über die Homepage der Stadt konnten zudem Ideen, Anregungen und Fragen in die Debatte eingebracht werden.

Am Dienstag gab imakomm-Chef Peter Markert im Brettener Gemeinderat ein Fazit zum aktuellen Sachstand und stellte ausgewählte Ergebnisse der Bürgerbeteiligung vor. Die liegen nun als Empfehlungen und als Entscheidungshilfe für den Gemeinderat vor.

80 Prozent der Maßnahmen in Arbeit oder umgesetzt

Eine erfreuliche Zahl stand ganz am Anfang von Markerts Präsentation: Fast 80 Prozent der 2016 festgelegten 113 Maßnahmen werden derzeit umgesetzt oder sind bereits abgeschlossen. Nun soll der ISEK-Prozess für die weiteren Schritte verschlankt und mit konkreten Visionen und Vorgaben mit Inhalt gefüllt werden. Auch ein Monitoring wird für die Fortschreibung vorgeschlagen, die auch einen neuen Namen bekommt: „Zukunft: Bretten“ ist das neue ISEK.

Unter der großen Überschrift „Transformation der Stadt“ sind fortan drei Zukunftsthemen gesetzt: Klimaneutralität, Mobilität und Gartenschau. Beim Thema „Wohnen und Lebensraum“ lautet die Vision „Nachhaltigkeit, Qualität und Durchmischung“, eine Nachverdichtung etwa soll bodenschonend, durchgrünt und qualitativ hochwertig ausfallen.

Maßnahmen, die zu einem vielfältigen Wohnraumangebot führen, sollen Vorrang haben. Vorgeschlagen wurde auch ein Förderprogramm gegen Leerstände in den Ortskernen sowie Tempo 30 für Ortsdurchfahrten. Beim Themenfeld Arbeit & Versorgung wurde die Förderung von Existenzgründungen betont, aber auch kurze, komfortable und sichere Wege für Fußgänger und Radfahrer gefordert - Stichwort verkehrliche Entschleunigung.

Transformation unumgänglich

In der Rubrik Verkehr & technische Infrastruktur geht es zuvorderst um eine „gesunde, menschenzentrierte Mobilitätskultur“. Dazu gehört die Verbreiterung von Fahrradwegen zu Lasten von Fahrbahnen und die Schaffung von Anreizen für die vermehrte Nutzung des ÖPNV.

„Die Innenstädte werden in zehn Jahren anders aussehen, der Handel wird abnehmen“, sagt Markert. Belebung sei gefragt und eine Transformation unvermeidbar. Und nicht zuletzt soll der Klimawandel viel stärker als bisher in den Blick genommen werden, etwa mit Blick auf die Inanspruchnahme von Flächen oder Fotovoltaik nicht nur auf den Dächern.

Eine Vielzahl von Empfehlungen gibt es auch für die Bereiche Digitalisierung, Versorgungssicherheit, Bildung und Soziales. Schließlich soll auch die Gartenschau ein Mitmach-Projekt für die gesamte Stadtgesellschaft werden und das auch weit über das Jahr 2031 hinaus.

Weiter ist geplant, auch Kinder und Jugendliche in die Überlegungen mit einzubeziehen. Im Rahmen des an der Hebelschule gestarteten KinderCouncils soll es am 7. Februar eine Veranstaltung mit einer Schülergruppe zu diesem Thema geben.

Und auch der Jugendgemeinderat soll beteiligt werden. Das Anliegen dabei ist, dass sich die junge Generation mit ihren Vorstellungen in das Projekt einbringt, die im Zieljahr 2030/2031 als junge Erwachsene stark von den Ergebnissen betroffen sein werden.

Geteiltes Echo im Gemeinderat B retten

Im Gemeinderat stieß die Präsentation dieses Zwischenstands auf ein geteiltes Echo: Als informativ und mitreißend befand Isabel Pfeil (CDU) den Vortrag. Er zeige, wie wichtig der Prozess für die Stadt sei. Otto Mansdörfer (Grüne) hält das Konzept für eine runde Sache, mit der man auf lange Sicht gut werde arbeiten können. Allerdings benötige man eine breitere Erfolgskontrolle sowie regelmäßige repräsentative Umfragen in der Stadt.

Jörg Biermann (Aktive) goss Wasser in den Wein. „Mir sind das zu viele Allgemeinplätze und zu wenig Brettenspezifisches“, erklärte er. Und eine Beteiligung von 30 Bürgern sei nicht gerade repräsentativ. Martin Knecht (CDU) teilte diese Skepsis. Zustimmung gab es von der SPD: Doch auch Edgar Schlotterbeck betonte, wie wichtig es sei, die Bürger und ihre Expertise mit ins Boot zu holen.

Beschluss soll am 12. April erfolgen

Der imakomm-Cheff Markert mühte sich, die Bedenken zu zerstreuen: Am Ende sei es doch der Gemeinderat, der alle Vorschläge und Konzepte sichten, bewerten und beschließen müsse.

Mit einer Enthaltung nahm der Gemeinderat schließlich den Zwischenbericht entgegen. Die vorläufige Gesamtdokumentation des Projekts „Zukunft: Bretten“ soll nun am 15. März mit dem Gemeinderat in einem Workshop diskutiert und am 12. April im Ratsgremium öffentlich beraten und beschlossen werden.