Der nächste Schritt ist gemacht für den Gesundheits-Campus Bretten. Die Tinte unter den Verträgen für weitere Neubauten auf dem Klinikgelände sei gerade trocken: unterschrieben am Donnerstag, verkünden Susanne Stalder, Regionaldirektorin der RKH-Kliniken in Bretten und Bruchsal, und Markus Vierling, Geschäftsführer der Brettener Südbau GmbH.

Beginn der Erweiterung des Ärztehauses ist für den Jahreswechsel 2021 auf 2022 geplant. Baustart für Einrichtungen zur Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege-Räume sowie 60 Appartements für betreutes Wohnen sei voraussichtlich der Jahresanfang 2023.

Er rechne mit einer Bauzeit auf dem Areal unterhalb der Klink von „mindestens zwei Jahren“, so Vierling. Im Ärztehaus, das aufgestockt wird auf rund 4.000 Quadratmeter, seien etwa 2.500 Quadratmeter bereits vermietet. Man stehe mit der Verwaltung in Kontakt, um keine Überkapazitäten an ärztlicher Versorgung zu schaffen. In den Gremien bis hin zum Kreistag seien die Vorhaben stets wohlwollend begleitet worden, so Vierling und Stalder übereinstimmend. Der Kreispflegeplan bis 2025 weise fehlende Plätze aus, dem begegne man.