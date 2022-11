1,6 Promille: Alkoholisierter Autofahrer fährt in Bruchsal in Kurve geradeaus

Mit 1,6 Promille ist ein Autofahrer am Freitag in ein Metallgeländer gefahren. Dabei beschädigte er ein Metallgeländer und ein Verkehrsschild.

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagmorgen einen Verkehrsunfall in Bruchsal verursacht. Er war in einer Kurve geradeaus in ein Metallgeländer gefahren, teilte die Polizei mit.

Der 53-jährige Autofahrer fuhr gegen 1.30 Uhr die Werner-von-Siemens-Straße in Richtung Innenstadt. In einer Kurve kam der Mann von der Fahrbahn ab und fuhr in ein dortiges Metallgeländer. Dabei beschädigte er auch ein Verkehrszeichen.

Bei dem Aufprall verletzte sich der Mann leicht. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.