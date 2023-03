16 Schüler aus Bruchsal fahren zu den Special-Olympics nach Berlin

Es wird gelacht, sich gegenseitig angefeuert und gejubelt – zwischen fliegenden Bällen und rollenden Rädern wird es beim Rollstuhlbasketball nicht langweilig. Genauso läuft eine Trainingseinheit der Schüler und Schülerinnen der Karl-Berberich-Schule Bruchsal (KBS) ab.

Seit einem Jahr tasten sich die Schüler mit Unterstützung von ihrem Trainer Marc Westermann und weiteren Lehrkräften der Schule an die Sportart Rollstuhlbasketball heran. Gespielt wird in regelmäßigen Abständen, in einer Halle in Heidelberg.

Die Rollstühle werden zum Teil gestellt oder selbst mitgebracht – darunter befinden sich auch Maßanfertigungen. Westermann kommt aus Karlsruhe, ist Lehrkraft an der Karl-Berberich-Schule in Bruchsal und spielt schon seit mehreren Jahren selbst Rollstuhlbasketball bei den SGK Rolling Chocolate Heidelberg.

Special Olympics in Berlin sind weltgrößte inklusive Sportveranstaltung

Der lizenzierte Trainer koordiniert das Hallentraining und nimmt die Schüler an die Hand. Mit dem Ball dribbeln, passen, in den Korb treffen oder mit dem Rollstuhl Pirouetten drehen und mal so richtig Geschwindigkeit aufnehmen – all das Lernen die Jugendlichen dort.

„Die Sportart ist für mich neu und ich habe das zuvor noch nie gemacht. Ich finde es cool, mich darin auszuprobieren“, erklärt eine Schülerin begeistert. Eine ihrer Mitschülerinnen fasziniert das Zusammenspiel von Basketballspielen und Rollstuhlfahren. Dies erfordere vor allem Konzentration, sagt sie.

Ende Juni unternehmen die 16 jugendlichen und erwachsenen Schüler der KBS, gemeinsam mit ihren Lehrkräften, eine Klassenfahrt nach Berlin. Höhepunkt der Reise sind die Special Olympics – die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung, an der tausende Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung antreten.

Für Bruchsaler Schüler sind in Berlin unter anderem ein Beuch des Bundestags geplant

Marc Westermann pflegt eine Kooperation zu Alba Berlin, dem größten Basketballverein in Deutschland und amtierenden deutschen Meister. Dadurch habe sich eine Fahrt nach Berlin ergeben. Finanziert wird die Reise vom Förderverein und großzügigen Spenden von Lionsclub Bruchsal sowie der Bruchsaler Bildungsstiftung.

Die Schüler dürfen vor Ort nicht nur „Hauptstadtluft schnuppern“, sondern auch einiges erleben. Laut Westermann seien in Berlin bereits Programmpunkte geplant, beispielsweise ein Besuch des Bundestags.

Ein wesentliches Highlight ist, dass wir vor Ort, gemeinsam mit Alba Berlin und anderen Schulen, Rollstuhlbasketball spielen können. Marc Westermann, Trainer

„Ein wesentliches Highlight ist, dass wir vor Ort, gemeinsam mit Alba Berlin und anderen Schulen, Rollstuhlbasketball spielen können“, erklärt der 48-Jährige. Auch organisatorisch ist alles erledigt: Geschlafen wird zuerst auf einem Bauernhof, dann in einem Stadthotel.

Für einen der Schüler ist es die erste längere Klassenfahrt: „Mir gefällt es besonders, dass wir zusammen in einer Gruppe unterwegs sind“, erklärt der 16-Jährige.

Eine andere Schülerin ist schon mitten im Packfieber. Besonders großen Wert legt sie auf ihre Beautyprodukte, die auf der Reise nicht fehlen dürfen. „Schminksachen für jeden Tag, ein Glätteisen und ein Handy, um Bilder von der Stadt und den Sehenswürdigkeiten aufzunehmen – das wird eingepackt. Dafür habe ich mir schon einen extra großen Koffer bestellt“, sagt sie.

Bis es so weit ist, wird noch kräftig trainiert und mit großer Neugierde auf den Juni hin gefiebert. Geplant ist, alle Jahre wieder nach Berlin zu fahren.