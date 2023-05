Die Polizei hat am Dienstag einen 21-Jährigen verhaftet, dem unter anderem bewaffneter Drogenhandel vorgeworfen wird. Es gab Durchsuchungen in Bruchsal und Ubstadt-Weiher.

Wegen bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln ist gegen einen 21-jährigen Mann Haftbefehl erlassen worden. Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Karlsruhe wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt.

Der Festgenommene und ein Komplize stehen im Verdacht, am 7. April in eine Wohnung in Bruchsal eingebrochen zu sein. Dabei wurde neben Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro auch eine Schreckschusswaffe gestohlen.

Polizei durchsucht Wohnungen in Bruchsal und Ubstadt-Weiher

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nun zu dem 21-Jährigen und einem 27-Jährigen aus dem Raum Bruchsal. Am frühen Dienstagmorgen durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen der mutmaßlichen Täter in Bruchsal und Ubstadt-Weiher.

Neben diversen Beweismitteln, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, wurde in dem von dem 21-Jährigen bewohnten Zimmer in Ubstadt mehr als ein halbes Kilogramm Marihuana gefunden.

Das Rauschgift war neben einem griffbereiten Schlagstock und mehreren Feinwaagen in einem Seesack verstaut. Im Auto des Mannes wurden knapp 100 Gramm Marihuana und in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt.

Schreckschusswaffe könnte aus Einbruch stammen

Bei der Durchsuchung bei dem zweiten Tatverdächtigen wurde eine Schreckschusswaffe gefunden, die möglicherweise aus dem Einbruch vom April stammt.

Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der entsprechenden Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.